Crisis económica: El 60% del comercio en Salta cree que no sobrevivirá a la cuarentena

Así lo reveló un estudio de la Cámara de Comercio. Al 53% de los propietarios no les llegó ninguna ayuda económica o estatal, ni tampoco les interesa ya recibirla Preocupa el impacto del aislamiento y cómo le está pegando a la actividad económica.

Con el paso de los días, preocupa más la situación que atraviesa el sector económico a raíz del impacto negativo que ha generado la cuarentena preventiva por el coronavirus, siendo aún más preocupante la posible extensión y la falta de flexibilización de la actividad comercial.

Esa realidad no escapa de Salta, donde una reciente encuesta realizada desde la Cámara de Comercio de Salta aseverá que más del 60% de los comerciantes ya no están interesados en recibir algún tipo de ayuda, sino que directamente han pensado la posibilidad de "bajar las persianas".

Así lo señaló Daniel Betzel, titular de la Cámara en diálogo con FM Aries donde se mostró crítico con la decisión de flexibilizar la cuarentena solo en aquellas localidades con menos de 500.000 habitantes, como dispuso Nación.

“A alguien en Buenos Aires se le ocurrió que sea 500.000 (la pauta para flexibilizar) como número, pero Salta está entre las provincias de menores casos, eso no tuvieron en cuenta, tampoco las medidas tomadas en Salta” contra el virus, por lo cual “es incomprensible” que no se pueda normalizar un poco más la situación.

Así precisó que en una reciente encuesta realizada por la institución quisieron saber si habían podido percibir alguna ayuda económica o estatal. Sin embargo “el 60% dijo que no le interesaba (recibir ayuda sino que), están pensando en cómo cerrar, ya no les interesa que los asistan”.

A esto agregó que el 53% no percibió esa ayuda para paliar el impacto del aislamiento. “Y yo no tengo la llave para decir que abramos, el comerciante cree que la Cámara es la que decide” cuándo se retomará la actividad, lo cual escapa de sus facultades.

Por otro lado, Betzel destacó que en los últimos días han sido más las firmas que se han sumado a la plataforma TiendaSalta, donde no solo están registrando artesanos, sino que ahora lo está haciendo el rubro gastronómico, para no tener que pagar “comisiones” a aplicaciones de deliverys.