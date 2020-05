Crimen de la maestra en Vº Mitre: Para Abel Cornejo, la policía debió ingresar a la casa ante la llamada de auxilio

El Procurador de la Provincia aseguró que el Código Procesal Penal prevé que los uniformados pueden actuar sin orden judicial ante un pedido de auxilio o al escuchar voces en el interior del inmueble. “Ella pidió ayuda, está grabado en la llamada, no hay calificativos, no hay palabras, es espeluznante”, indicó.

Tras el violento asesinato de la maestra Rosa Sulca, quien fue ultimada en la jornada del martes de 17 puñaladas en su domicilio de Villa Mitre, el Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de los dos policías que fueron hasta el inmueble y, según el informe de la fuerza, golpearon la puerta, tocaron el timbre e intentaron comunicarse con su teléfono, pero como no lograron que los atendiera, decidieron retirarse.







Al respecto, Abel Cornejo, Procurador General de la Provincia, en 7PM de FM Pacífico, aseguró que los uniformados debieron haber ingresado al domicilio, puesto que el Código Procesal Penal, establece que la policía puede actuar sin orden judicial cuando se escuchen voces o haya pedido de auxilio. “El pedido de auxilio estaba grabado en la llamada”, dijo.

"Es la primera vez en 36 años de carrera profesional que escucho la grabación de cómo están matando a una persona, no hay calificativos, no hay palabras, es espeluznante”

En ese marco, señaló que investigarán quién dio la orden que la policía se retire del lugar. “Hay una mujer que habla por teléfono desesperada diciendo `me están matando`, me quedé paralizado al escucharla. No creo que los suboficiales de por sí hayan decidido retirarse”, manifestó en relación a la actitud adoptada por los dos efectivos.

También se refirió a la decisión de procesar al director del Centro de Coordinación Operativa, Fabián Tolaba, por haberse negado a enviar por Whatsapp la grabación de la última llamada de Rosa Sulca. “Es una polémica innecesaria, no puede ser que un fiscal tenga que pedir por nota una grabación, si una persona está por matar a otra, le hablás al fiscal, no le vas a pedir por nota, se exige inmediatez”.

En ese marco, subrayó que lo fundamental es conocer si el crimen se podría haber evitado y por qué no se actuó a tiempo. “Esas preguntas nos haremos a lo largo de la investigación, tenemos que averiguar cual fue la razón para que se haya cometido el crimen, esta monstruosidad incalificable", expresó.

"Nosotros conocimos 16 horas después el hecho sucedido"

Por último, señaló que analizarán todas las circunstancias que rodearon el hecho puesto que la maestra había realizado denuncias anteriores. “Vamos a ver también eso, un robo en el mes de enero, y tenemos que ver todo ese contexto, cual es la problemática del barrio, y demás, esperemos poder llegar al fondo de la cuestión y descubrir la verdad, y que este nuevo hecho sea un despertador de conciencia en la sociedad”.