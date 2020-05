Crimen de Rosa Sulca: Piden la libertad y el sobreseimiento de los policías presos

En el marco de la causa que investiga el brutal crimen de la docente Rosa Sulca, Nicolás Vedia, abogado de Juan Carlos Vizgarra, uno de los dos policías investigados por su intervención en el hecho, en diálogo con FM Profesional, adelantó que solicitó la liberación y el sobreseimiento de su defendido y de su compañero de tareas Antonio Sanhueso.

Vizgarra y Sanhueso se encuentran detenidos e imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, luego que, según el informe de la fuerza, acudieran al domicilio de la maestra y ante la falta de repuestas, decidieran retirase sin ingresar al mismo, pese al "estremecedor" llamado de emergencia de la víctima, donde advertía que corría riesgo su vida.

Al respecto, Nicolás Vedia, manifestó que ambos cumplieron con lo establecido por el protocolo a partir de la información que se les proporcionó desde el SE 911 y pidió investigar a todos los actores que intervinieron desde el momento en que se produce la llamada de la docente, poniendo especial énfasis en la tarea de la operadora del 911. “A ellos les dijeron que se trataba de un problema familiar”, expresó, dejando en claro que nunca tomaron conocimiento de la gravedad del hecho.

Con respecto a los intervinientes en el proceso, aseguró que tanto el despachante policial como los efectivos actuaron correctamente con la información que tuvieron. "A ellos los enviaron a verificar un auxilio por problemas familiares, a ellos nunca les llegó el mensaje del audio donde la señora manifiesta que la estaban matando, hay que investigar desde que comienza el proceso hasta que finaliza".

"Si habría sido el claro el mensaje, habrían actuado en el momento que llegaron"

Sobre el proceder de esa noche, el letrado explicó que los efectivos llamaron reiteradas veces a la puerta y ante la ausencia de una respuesta, se dirigieron a los domicilios colindantes donde tampoco fueron atendidos. “Ante esa situación, estuvieron 10 o 15 minutos, insistieron, y como no tuvieron respuestas, informaron al 911 que no surgió novedad al respecto”.

Con respecto a los delitos que se les imputa por incumplimento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, manifestó que siempre actuaron dentro del protocolo; y en ningún momento tuvieron conocimiento que una persona estaba siendo agredida, o estaba cometiéndose un hecho dentro de la vivienda.

En virtud de ello, señaló que la acusación que sostiene la fiscal donde dice que tendrían que haber ingresado al inmueble sin orden judicial ante la gravedad del caso, no es aplicable a este hecho, ya que no hubo pedido de auxilio y tampoco se escucharon voces provenientes del interior pidiendo auxilio. "La tipificación no coincide, no es certificable", dijo.

Por último, aclaró que la justicia dará una respuesta a su planteo en los próximos días conforme al tiempo procesal. “Creo que estaría entre jueves o viernes, más tardar hasta el lunes una respuesta a la presentación que hizo la defensa por la falta de tipificación de los delitos que se le imputan a nuestro defendido”.