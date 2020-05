Protocolo activado en Tartagal: “Si está contaminada, hay que hacerse cargo, no dejarla en la vereda”

Así lo manifestó el doctor Mario Espeche, del centro de diálisis Nefro One, donde la mujer que volvió de Bolivia se realiza diálisis periódicamente. Cuestionó duramente al hospital por no haberla recibido.

El doctor Mario Espeche, del centro de diálisis Nefro One de Tartagal, habló sobre el protocolo que se activó ayer por una mujer, de 28 años, salteña pero que reside en Yacuiba, donde en los últimos días se confirmó la muerte de un hombre por COVID – 19. Denunció serias irregularidades y aseguró que fue inhumano el trato que tuvo, al no ser recibida ni por el hospital de esa localidad ni en el de Salvador Mazza.

El profesional, conversó con La Cruda NN, y contó que la joven viaja tres veces por semana para someterse al tratamiento, sin embargo, al tomar conocimiento de lo sucedido en el barrio donde ella vive, le pidieron que no asista.

“Nos comunicamos con ella para explicarle que en esa situación y más ella retornando al país, no podía por precaución viajar con sus compañeros que viaja siempre, 3 veces por semana. Ella entendió, nosotros no sabíamos si tenía posibilidad o no de pasar la frontera, evidentemente si y apareció en el hospital de Salvador Mazza”, dijo.

En este sentido, indicó él estaba reunido con autoridades del Ministerio de Salud en Salta Capital cuando recibió un mensaje de la paciente contándole lo que estaba sucediendo. “Apareció en la guardia del hospital, me llamó por teléfono y me dijo que no la querían recibir. Si está contaminada, hay que hacerse cargo, no hay que dejarla en la vereda”, disparó.

Asimismo, afirmó que las autoridades escucharon el audio que le envío la mujer, sin embargo, o dieron las órdenes y no fueron acatadas o directamente no tomaron cartas en el asunto, porque ella estuvo en la calle durante varias horas y cuando la fueron a buscar, ya se había ido sin dializarse.

“Que ella haya quedado en la calle es responsabilidad del hospital y también del Ministerio, yo estaba reunido con las autoridades, me imagino que hablaron para que la reciban, si eso ocurrió, alguien desobedeció o si no hablaron cometieron una irregularidad”, aseveró.

Por la situación, adelantó que presentará un escrito al gerente del hospital y también al intendente, con quien ya pidió una reunión, para advertirle las irregularidades que se cometieron con la paciente.

“Yo no veo que se haya activado un protocolo, donde se vio que lo atiendan en la calle, sentado en la vereda a un paciente. Lo lógico es que esa paciente no tendría que haber venido nunca, pero vino y después vino a Tartagal. Lo lógico es que ingrese a la guardia, se le hagan los estudios, que se contenga. Esa acción hizo que no esté en el ámbito hospitalario y lo hubiéramos dializado”, expresó.