Protocolo COVID-19 en el CCM: “El hombre me contó que llegó recién, estaba en Buenos Aires”

Lo dijo la empleada que atendió al sujeto por el que se activó el protocolo por coronavirus en el Centro Cívico Municipal. Indicó que recién lo supo al finalizar el trámite en un comentario que el hombre, un camionero, le dijo. Indicó que no tendría síntomas.

Momentos de susto se suscitaron, esta mañana, en el Centro Cívico Municipal de la ciudad de Salta al activarse el protocolo por Coronavirus, luego que un hombre que fue a hacer trámites anunciara que hace unos días llegó desde Buenos Aires, rompiendo la cuarentena obligatoria de 14 días.

En medio de las novedades sobre el despliegue del protocolo, la empleada municipal que estuvo atendiendo al hombre en el CCM habló en un móvil de FM Capital donde comentó qué fue lo que ocurrió, aproximadamente pasadas las 10 de la mañana en las oficinas de la comuna.

“Lo atendí yo, el hombre me comenzó a contar que llegó recién, estaba en Buenos Aires, es camionero”, indicó la mujer aún con un dejo de miedo en su voz, quien agregó que “le dije ‘¡usted tendría que hacer cuarentena!’ y el me dice ‘¡agh, ya me harté de hacer la cuarentena!’, y aquí estamos”.

Dicho esto señaló que, tras las declaraciones que le habría hecho el hombre, le avisó a sus superiores pero no recibía indicaciones sobre cómo proceder, por lo que decidió continuar emitiendo las boletas que solicitaba el camionero. En el medio “me eché alcohol, limpié todo” mientras sus compañeras, ya con conocimiento del caso, comenzaban a avisar de lo que había pasado.

“Estoy mal, ¿cómo no lo voy a estar con una cosa así?”, agregó la mujer, la cual se encontraba en la playa de estacionamiento del CCM, en medio del operativo pertinente por la activación del protocolo. “Yo siento que debería estar aislada, pedí pañuelos, no me trajeron nada, solo un rollo de papel higiénico”, sumó.

“Él no tiene síntomas, pero viene de Buenos Aires”.