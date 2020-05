En busca de la identidad perdida, extravió el DNI, y vivió un calvario por 19 años

InformateSalta dialogó con Félix Alberto Rivero, un salteño que fue víctima del robo de su identidad. “Perdí un documento en el 2001 cerca de la escuela de policías. Ahí empezó mi calvario. Esa persona trabajaba en blanco, por lo que yo no podía conseguir otros trabajos o ayudas del Estado”, dijo en InformateSalta.

El hombre contó que “hace 19 años trabajaba en una empresa de jardinería y cuando quise cobrar el salario por mis hijos en lo que antes era Luz y Fuerza, me informan que no podía cobrar porque en el sistema figuraba que yo estaba trabajando en Jujuy. Yo recordé que había perdido un documento y no había hecho la denuncia. A partir de ahí no pude encontrar más trabajo fijo, ni obras sociales”.

Su “clon” jujeño cobró los salarios de sus hijos por 19 años. “Además tuvo tres hijos y los anotó con mi documento. Yo hasta el día de la fecha no podía conseguir un documento. Hoy fui nuevamente al registro civil, me tomaron los datos y me hicieron el trámite. Ahora tengo que esperar que me llegue la tarjeta en dos meses más o menos”.

El usurpador de identidad estuvo detenido 15 días, pero quedó en libertad. “Tengo más de 20 denuncias, esa persona además de robarme la identidad, anotó hijos a mi nombre, contrajo deudas, se casó, se enviudó, cobró las asignaciones familiares de mis hijos. Hace unos años fui al Libertad para sacar el documento y me dijeron que no podía, que hace unos días ya había ido a hacer el mismo trámite y me mostraron la foto de la otra persona que no era yo”, relató.

Félix Alberto Rivero, el original salteño, teme que el clon jujeño vuelva a hacer lo mismo. “La otra persona, si va al registro civil y no le piden toda la documentación, como ya pasó antes, va a volver a robarme la identidad. Hoy por hoy no puedo cobrar ni siquiera el Ingreso Familiar de Emergencia. Fui a muchos abogados, pero ninguno quiere hacer juicio al Estado o al Registro Civil. La otra persona le robó al Estado y me robó a mí”.