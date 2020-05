Repatriados a la “buena de Dios”: denuncian abandono del Ministerio de Transporte de Nación

Las denuncias de repatriados continúan llegando a InformateSalta. Esta vez, Javiera, mamá de Ramiro, un trabajador de Greenpeace se comunicó con este medio para expresar que su hijo desde que llegó a Argentina quedó a la buena de Dios”.

Ella detalló que el joven inició la expedición en diciembre, durante este tiempo estuvo realizando investigaciones para el mundo entero sobre el tema del agua en la Antártida y la cuarentena lo agarró en Ámsterdam.

“El contrato se le venció, hicieron el pedido a la Embajada, desde Greenpeace hablaron con la Casa de Salta para que pueda viajar, cuando llega a la Argentina se encuentra con que se tienen que anotar, no les toman la temperatura, no les hacen los testeos que les dicen que le van a hacer. Estaban todos tirados en el piso, sin baño, sin comida, sin tener donde dormir”, contó.

Su vuelo llegó ayer, a las 17:30 a Ezeiza y desde ese momento espera definiciones para poder volver a Salta. “A las 6 de la mañana, a la mitad de todos ellos los habían subido a un micro y los otros habían quedado como varados, después los mandaron a la entrada de un hotel, no les permite entrar, que no tenían lugar, que no tenían personal. Hace un rato se comunica conmigo y me dijo que están en la Terminal de Dellepiane esperando a un micro o a un hotel”, indicó.

En este sentido, aseguró que quienes llegan y son de Buenos Aires, los dejan ir a sus casas sin someterlo a ningún tipo de control, mientras que a los que van a las provincias los tienen de un lado para el otro sin darles una respuesta. “Les dijeron que esperen, que le iban a dar supuestamente el micro pero no aparece”.

Ofuscada por la situación, Javiera resaltó que Ramiro viene de un barco, de estar super controlado, sano y tiene un barbijo especial por lo que responsabilizó directamente al Ministerio de Transporte si se llega a contagiar de COVID - 19 durante la espera.

“No tienen ninguna información, es minuto a minuto, no les dijeron nada. El quiere volver y hacer la cuarentena en un hotel acá. No se podía quedar más porque se le había vencido el contrato, pero hasta que no los repatriarán no podían moverse, pero lo consiguieron rapidísimo”, manifestó.