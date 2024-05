Se fracturó en un triple choque de colectivos, necesita operarse y Transal "está deliberando"

La familia de Claudia Silvana Iradi, una joven mamá salteña busca que la empresa de colectivos en la que se transportaba junto a su hijo el pasado 22 de abril le proporcione lo necesario para ser operada cuanto antes, ya que lleva más de 15 días hospitalizada porque la empresa y su aseguradora "están analizando" el caso.

El día del siniestro vial, tres colectivos colisionaron en la avenida San Martín casi esquina Córdoba y a raíz del hecho hubo varios heridos, entre ellos Claudia Silvana Iradi, que sufrió fractura de platillo tibial, pero no puede volver a su casa debido a que tiene que operarse. "Nos dan vueltas desde hace tiempo y nos cansamos. Vamos a mandar una carta documento a la empresa Transal", dijo Víctor, esposo de la mujer lesionada.

Víctor contó detalles de la situación. "Ella iba en el 4A junto a mi hijo cuando el colectivo choca contra otra unidad, en San Martín casi Córdoba. Mi hijo sufrió un golpe en la nariz y sangrado, pero mi señora se llevó la peor parte porque terminó con fractura de platillo tibial".

Estando en el hospital, el hombre recuerda que "uno de los inspectores de la empresa Transal se hizo presente y le pedí los datos de la aseguradora. Me brindó los datos del chofer, del interno y me comunicó el nombre de su supervisor, Martínez Vallejo".

Una operación urgente mientras la aseguradora "delibera"

Víctor insistió en la urgencia de la operación. "En el hospital nos dijeron que mi mujer sí o sí tiene que ir al quirófano por lo que me comunico con la empresa y me dijeron: 'Lo que necesites de medicamentos nos avisas'. Le dije que ellos se encarguen de los materiales a pagar y supuestamente no había inconvenientes", agregó el hombre.

"El miércoles 24 les dije que necesito algo por escrito debido a la situación de mi esposa, debido a los gastos de operación y fisioterapia. Hicimos un escrito solicitando a la empresa los costos de operación, medicación, muletas y luego fisioterapia. Una persona de la empresa Transal firmó la copia y me dijo que se iban a comunicar conmigo, a tavés de Jorge Martínez".

Una semana después del siniestro vial, Víctor comenzó a sospechar que la mencionada empresa le iba a dar vueltas para hacerse responsable del hecho y volvió a comunicarse. "Les dije que necesitaba los materiales de carácter de urgencia. El martes 30 nos dieron la lista de materiales y hablo con la gente de Magnus que vende equipamientos médicos, me hacen el presupuesto y me dan la cuenta bancaria. Luego me comunico personalmente con Jorge Martínez y le envío la lista más el gasto de tomografía. Le dije que necesitaba una pronta respuesta favorable para la compra de materiales" pero contestaron "lo están deliberando con su aseguradora"

Siguen dando vueltas

"El jueves 2 les paso el presupuesto y el CBU de la empresa. Les simplifiqué todo y ellos me contestaron que 'lo están deliberando con su aseguradora que es Protección de Buenos Aires. También me pidieron el historial clínico".

Esta deprimida, perdió una entrevista de trabajo

Mientras los trámites burocráticos continúan la mujer perdió un nuevo puesto de trabajo "Ella estaba trabajando en una empresa call center y estaba en campaña para conseguir otro trabajo. Justo en esos días debía presentarse a las entrevistas y no pudo hacerlo", sostuvo Víctor.

El lunes 6, dos semanas después del hecho, tras un pedido de la empresa de colectivos, fue enviado por Víctor y este martes hubo respuestas: "Ellos dicen que el médico no le brinda detalles de todo lo que se va a hacer y quieren mandar un médico en los próximos días. Nos agotaron, siempre ponen una excusa. Con mi abogado vamos a enviarles una carta documento. Mi esposa está deprimida hace más de dos semanas a la espera de ser operada y está internada. Además mi hijo no puede ver a su mamá porque él es menor de edad", cerró por El Tribuno.