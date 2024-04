Ruidos molestos y preocupación por extracción ilegal de agua en vecinos de San Luis

Desde hace un tiempo los vecinos de San Luis, cercanos a calle Urano en un barrio conocido como Casa del Sol, vienen planteando quejas contra una empresa minera o de perforaciones que tiene su base en la zona.

Al parecer, empresa Andina, que se dedicaría a perforaciones y servicios de ingeniería para obras, estableció un lugar de guardado y mantenimiento de sus máquinas en este barrio donde viven muchas familias, con bebés y personas de edad, quienes han perdido la tranquilidad de vivir en un lugar alejado del centro, pero en pleno ejido urbano ya que no se trata de una zona rural o industrial.



Según los vecinos, es impresionante el ruido y las molestias que provoca a cualquier hora el trabajo que hacen en esas máquinas, suponen que es para el mantenimiento de las mismas, lo que altera la paciencia, la salud y la vida de todos.

Según el relato de los vecinos, quisieron saber de qué se trataban la tareas que ejecuta Andina en ese lugar, pero los guardias de seguridad en la portería les impidió el paso: "Yo la vez pasada me acerqué para poder determinar qué era lo que provocaba semejante ruido pero me dijeron que no podía entra nadie ajeno a la empresa... Le pregunté a los guardias y me dijeron que era solo para reparación de máquinarias. Creo que eso no se puede hacer en un lugar donde vivimos muchas familias", dijo un vecino afectado.

Otro de los vecinos de calles aledañas dijo que "desde afuera no se ve nada. pero si se ven al costado de la máquina un montón de bolsas gigantes blancas cargadas de algún material. Soy del Barrio Casa del Sol y apoyo totalmente el reclamo porque queremos saber si también extraen agua del lugar ya que eso nos perjudicaría. Nosotros no tenemos agua corriente, todos en la zona tenemos agua de pozos y si esta empresa además saca agua del lugar en la época donde las napas bajan vamnos a estar perjudicados".

¿Sacan agua del lugar?

Lo que este vecino cuenta tiene que ver con el otro temor de los residentes, además de los ruidos molestos, y es que temen que además Andina esté sacando agua de un pozo del lugar para llevar a mineras. "Si está haciendo un pozo de agua debe ser para sacar agua. Hoy son molestos los ruidos, mañana veremos si tenemos falta de agua. Acá entran y salen camiones cisternas no sé si salen llenos a vacíos pero me resulta raro que hagan semejante circo y no extraigan agua", opinó una vecina de calle Saturno.

En idéntico criterio, otro afectado opinó: "Para mí están extrayendo agua dulce para luego llevar a las minas. Allá el agua está contaminada y necesitan agua dulce. En la época que no hay lluvias las napas de agua supongo bajaran muchísimo más con esas máquinas sacando agua de este lugar".

En definitiva, la falta de información por parte de la empresa y el insoportable ruido que provocan sus máquinas, llevó a que los vecinos planteen la necesidad de presentar una queja en la delegación municipal de San Luis.

Piden a las autoridades de Medio Ambiente municipal tomen cartas en el asunto para poner fin a esta desgracia que viven todos los días.