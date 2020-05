“Acomodo” en ANSES: “Siempre llega un jefe político al que tenemos que preparar”

El nombramiento de Marcos Vera - joven de 30 años, diseñador gráfico y militante de La Cámpora - como nuevo titular de una de las UDAI de ANSES Salta volvió poner sobre la mesa las características más profundas de la política en Argentina, un país donde los cargos no llegan por mérito académico o de gestión sino como premios o por "amiguismo".

Esta modalidad se encuentra tan arraigada que los mismos empleados saben que una vez que cambia el titular tienen que volver a empezar de cero. “Siempre llega un jefe político, que además lo tenemos que preparar. Son las reglas del juego” indicó a InformateSalta el delegado gremial en Salta de APoPs (Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social), Arturo Gallo.

Es así que cada vez que los organismos nacionales, en este caso ANSES, tienen que apelar a los empleados de carrera para seguir adelante hasta que el nuevo titular se pone a tono, porque llegan sin preparación alguna y sin conocer para nada la administración local.





“A este señor no lo conocíamos, no sabíamos quién venía. Pasa siempre con los cambios de gobierno, los que quedan de interinos son los de carrera, los que le terminan explicando (al jefe) como es cada trámite” agregó Gallo.



El organismo nacional en Salta ya viene en clara decadencia debido a la designación de personas con poca experiencia en el rubro, la más reciente Laura Cartuccia que no terminó de salir de la Municipalidad de Salta para asumir en un cargo en el que se vio muy de gestión. Cabe recordar que la UDAI Sur de calle Pellegrini viene cerrada hace dos años tras un incendio y sus empleados dan vueltas por diferentes oficinas descentralizadas intentando brindar un servicio digno.



Por su parte, la nueva designación del militante Marcos Vera, no tiene la proyección de ser algo distinto ya que su experiencia laboral no tiene ninguna vinculación con el cargo al cual fue designado. “Laburé en el Registro Civil y todo lo que tiene que ver con diseñador gráfico y también trabajé administrativamente en algunas consultoras políticas” sostuvo en FM Aries días atrás, admitiendo que su nombramiento tuvo que ver al consenso entre dirigentes del Frente de Todos: Sergio Leavy, Lucas Godoy y Nora Giménez. “Yo soy de Rosario de Lerma, fui trabajador rural por mucho tiempo pero se vio el criterio político y la capacidad de llevar adelante la toma de decisiones. Estuve estudiando mucho con respecto al ANSES, (…) hay que mejorar el tema de la atención ciudadana y eso es política”.

En este aspecto, el delegado gremial de APoPs admitió que justamente el “hacer política” con ANSES es lo que más atrae a los nuevos jefe. “Luego ven que el organismo exige resultados de gestión, cuántos trámites, el rendimiento de cada oficina y solo el 5% es política”.

Sin condiciones de seguridad sanitarias

Esta es la razón por la que la delegación Norte de ANSES no ha logrado abrir sus puertas, destacando que la delegación Sur no lo hace desde hace dos años a la espera de reparaciones que nunca llegaron luego de un incendio.





“Se habla de reapertura de las oficinas y planteamos saber qué se hizo en bioseguridad. Todos tienen protocolos bien estrictos, distancia social, etc.” agregó Gallo a InformateSalta. “No ha habido mejoras sobre cómo íbamos a atender”.



El delegado gremial indicó que en todo ese tiempo se ha ido en contra del trabajador pero nada se ha dicho de ANSES como institución. “Recién ahora ANSES acercó un protocolo para la atención adentro, pero bastante precario de lo que uno ve que tienen otras entidades. No había nada no había alcohol en gel, mascarillas, no estaban mínimamente los bancos de aluminio. No hay nada” concluyó.