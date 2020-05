Reclutando voluntades: A través de un Banco de Horas buscan aportes para el chaco salteño

La urgencia alimentaria de las comunidades del norte provincial no debe perderse de foco a pesar de la pandemia. Las necesidades son tantas, que sin moverte de tu hogar podés ayudar a través del Banco de Horas, la iniciativa de Coworking SLA con varias ONGs para que sumes tiempo, ideas y trabajo a una buena causa.

Antes de que la pandemia tomase tal grado de expansión, nuestro mayor problema sanitario del que se hablaba era la desnutrición de las comunidades del norte provincial. Las muertes de niños wichis, a pesar de estar naturalizadas, siempre fueron indicadores nefastos de una suma de factores con desenlaces fatales.

El problema, que es de larga data, siempre resonó en la cabeza de Rodrigo Caro, responsable de los dos espacios de Coworking que funcionan en la ciudad. Viviendo actualmente en nuestra Capital, Rodrigo buscó la manera de hacer su aporte para no sumarse a la indiferencia por la urgencia sociosanitaria del chaco salteño.

“Seguí las noticias, que no son de ahora, sino que vienen arrastrándose desde larga data sobre los niños fallecidos por desnutrición. En enero, cuando se volvieron a reportar muertes se me activó la consciencia nuevamente y dije que esto no puede ser, hay que movilizarse”.

Pensar que para ayudar es necesario derogar dinero o desplazarse hasta el lugar, es errado. Las necesidades de estas comunidades son tantas que todo aporte suma. Es por ello que Rodrigo decidió poner en marcha, como primera acción, un Banco de Horas: “Se trata de una idea que circula en el mundo con diferentes objetivos. En este caso se propone que la gente se ponga a disposición de la causa de combatir la desnutrición infantil en el Chaco Salteño desde su lugar”, explica ante InformateSalta.



Ejemplificando la situación, el responsable de Coworking SLA explica que un abogado podrá aportar su trabajo para elaborar una solicitud o expedientes; un arquitecto puede ofrecerse a diseñar merenderos y un diseñador, afiches para colectas o eventos sin necesidad de ir al terreno. Lo importante es que se entienda que la invitación es para todos, para la sociedad civil en su variedad, desde dentro o fuera de Salta.

“La propuesta es que la gente done tiempo, estando en sus lugares de trabajo, en su hogar o en Coworking SLA y que aporten eso: tiempo, conocimientos e ideas”

Uniendo voluntades

Engranando las necesidades de las comunidades con el recurso humano disponible, Rodrigo Caro explica que se empapó acerca del tema conociendo tres ONG que trabajan activamente en el lugar y que son las encargadas de manifestar las inquietudes y necesidades que acontecen en estas comunidades.

Una es Pata Pila, constituida por profesionales, otra es Red Chaco, y la tercera fundación es Juala, de la comunidad wichi, quienes conocen la problemática histórica con una visión clara de las necesidades que hay en la zona.







“Muchos creen que si no llegan hasta el terreno no se puede hacer nada y no es así. Coworking SLA, busca poner en sintonía la oferta y la demanda: las necesidades con las manos e ideas disponibles”

De esta forma, quienes deseen ayudar donando su tiempo (sin cargas horarias mínimas ni máximas) podrán hacerlo ingresando al link del Banco de Horas y consignando cuántas horas se puede donar y dónde podrían aportar: “Puede ser una hora en todo el año, 1 hora por día: lo que se pueda destinar”, explica Rodrigo Caro.

En este sentido, sumó el aporte de su espacio, poniendo a disposición las espacios de Coworking SLA para quienes se sumen al Banco de Horas y necesiten un lugar donde trabajar por la causa.



“Hacen falta voluntarios, hace falta gente que ponga dinero y hace falta otras cosas: a eso apuntamos con el Banco de Horas. El objetivo es movilizar a la sociedad civil, no solo de Salta”, enfatiza el empresario, dejando su invitación a que nos sumemos en esta primera acción, que será el granito de arena inicial con el que se buscará llevar alivio a las comunidades del norte.

Apelando a la empatía de la sociedad, esperamos que los corazones salteños, caracterizados por su solidaridad, se sumen a la propuesta del Banco de Horas: Es nuestro compromiso con la realidad lo que marcará la diferencia.

Redes de consulta: