El turismo interno en Salta deberá esperar: la autorización no llegó

Si bien se esperaba arrancar desde hoy 1º de Junio, el Gobierno Nacional no autorizó aún la actividad turística para la provincia. La vuelta de los gimnasios también deberá esperar. Si arrancan las canchas de fútbol 5 y la pesca.

Si bien se trataba de uno de los anuncios más esperados, y a pesar de que el propio gobernador había dicho en una conferencia de prensa que en Salta el turismo interno arrancaba el 1º de junio, finalmente, la autorización de Nación no llegó.

El sector turístico salteño esperaba ansioso la autorización para que la actividad se realice, por lo menos de manera interna, tal cual lo había dicho el secretario de la Gobernación, Matías Posadas. Pero finalmente Jefatura de Gabinete de Nación no respondió al pedido para que se retome la actividad desde el 1° de junio.

Tampoco llegó el permiso de reapertura de actividad en los gimnasios, a pesar de las muchas reuniones y protocolos presentados.



En cambio, lo que sí comienza a funcionar desde hoy, previa aprobación del Comité Operativo de Emergencia, son las canchas de fútbol 5 y la pesca.













La primera etapa de apertura incluye solo los diques y/o embalses de la provincia de Salta, Las Lomitas, Campo Alegre, El Tunal y Cabra Corral, prorrogándose para una segunda etapa la habilitación del puente de este último dique. La actividad deberá realizarse siguiendo los protocolos sanitarios cuyo conocimiento y cumplimiento son obligatorios, de lunes a viernes de 9 a 20, sin perjuicio de que cada municipio podrá dictar normativa particular en el marco de sus jurisdicciones y competencias.



En todos los casos se exigirá el cumplimiento del distanciamiento social de 2 metros, limitándose el número de personas en botes y catamaranes. Es obligatorio el uso permanente del barbijo y portar la licencia de pesca deportiva vigente o el permiso diario correspondiente. Las comidas o refrigerios deberán ser realizadas de manera individual, asegurándose la higiene de utensilios. No puede compartirse ningún tipo de alimento, bebida, vestimenta y/o elemento de pesca con otra persona. No se permite el uso de los espacios de camping para asados y/o similares.