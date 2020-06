Salta decidió esperar para habilitar el turismo interno y los gimnasios en la provincia

Durante el comienzo de la semana que pasó, el gobernador Gustavo Sáenz anunciaba las intenciones del Ejecutivo provincial para que, en el marco de la flexibilización de la cuarentena, se pudiera habilitar desde este 1° de junio el turismo interno en Salta.

Sin embargo y tras los casos de coronavirus registrados en los últimos días en el norte provincia, el Gobierno decidió posponer la reactivación del rubro. Así lo confirmó el ministro de Turismo de la Provincia, Mario Peña (h).

“Decidimos esperar para conocer las consecuencias de la movilidad que tuvieron las personas de dicha localidad que, no sabían, se habían contagiado”, aseveró el funcionario, quien agregó este “stand by” se aplica tanto al turismo interno como a la habilitación de los gimnasios.

No obstante, Peña resaltó que “estamos listos para comenzar inmediatamente después de que Epidemiología tenga el cuadro de situación, Nación nos de la autorización y el Gobernador Gustavo Sáenz tome una decisión al respecto evaluando las medidas que correspondan”, aclaró.

¿Se puede habilitar el turismo por sectores? “Podríamos avanzar en una primera etapa, en las zonas de la provincia que no se han visto afectadas y definir el momento adecuado para su implementación total”, planteó el ministro, quien no dejó de mantener el recaudo necesario, señalando que Salta “comparte ruta con Jujuy en el lugar donde comenzó este flujo de contagio y no podemos tomar decisiones de riesgo para la población, sin evaluar las posibles consecuencias”.

Más allá de que se retrase la reactivación del rubro, Peña destacó la articulación con los municipios con la cartera que preside: “se están preparando en los protocolos necesarios, de cada una de las actividades para el día que podamos avanzar, siendo la prioridad de siempre de este Gobierno el cuidado de la salud de todos los salteños”.