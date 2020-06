Repatriado denuncia con colgarse de la ventana si no le dan el diagnóstico de un hisopado

La semana pasada, repatriado de la provincia que está cumpliendo la cuarentena en hoteles recibieron un llamativo mensaje. “A continuación se trasmite un COMUNICADO del COCS- Centro Operativo de Control y Seguimiento: Para el caso de que los hospedados que están transitando el 5to o 6to día de cuarentena en los centros de aislamiento (hoteles) se estableció la posibilidad de continuar su cuarentena en sus casas particulares. Para acceder a ello, deben realizarse un test (RCP) a cargo de la persona que lo solicita. El costo oscila entre $4500 y $8000 pesos y se acuerda con el laboratorio”.

InformateSalta accedió al mensaje a través de la comunicación con uno de los repatriados, Cono Alberto González, quien denunció la estafa, ya que en laboratorios de otras provincias cobran cifras mucho menores.

“Ellos querían cobrarme por un hisopado y dejarme terminar la cuarentena en mi casa. Les dije que de ninguna manera, querían cobrar hasta $8 mil. Me parece que se molestaron con mi denuncia anterior porque a todos los que aislaron conmigo ya les dieron los resultados, ya son 16 días” señaló.

El hombre manifestó que el viernes pasado “nos hicieron el hisopado, salieron los resultados de todos menos el mío. Me dijeron que el hospital está saturado. Pero es ilógico que el mío no esté cuando ya confirmaron todos los demás. Ahora estoy en huelga de hambre y si hasta esta tarde no me dan el diagnóstico me voy a colgar de la ventana”.