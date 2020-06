Robos de caños en Aguaray: El exsecretario de Hacienda afirmó no saber qué firmaba

Fue a principios de marzo, incluso antes de iniciarse la pandemia del coronavirus, cuando la noticia del robo de caños pertenecientes al gasoducto del NEA en Aguaray generaba revuelo en la provincia de Salta, con las fotos de camiones transportándolos, las declaraciones del intendente y la situación detrás de la obra.

Mientras sigue adelante la investigación por el robo de estos elementos, el ahora exsecretario de Hacienda de la localidad de Aguaray, Freddy Céspedes, dialogó con FM Aries donde señaló que desconocía lo que estaba firmando, en relación a la resolución de la comuna que autorizaba la maniobra.

En un primer momento señaló que él firmó la resolución, entre otros papeles, como siempre lo hacía en ausencia del secretario de Gobierno de la intendencia. “La firmé porque el secretario no estaba en ese momento, había viajado a Salta, el resto ya sabemos” qué pasó”, indicó.

“No me cabe la ficha de lo que está pasando”

Sobre el robo de los caños, Céspedes dijo que “me enteré por los medios de comunicación, cuando estalló esto le pedí explicaciones al intendente (Prado), cómo era el tema que me involucraba, él me explicó que la resolución era pasa sacar pasivos ambientales”, explicó. A esto agregó que Prado le indicó que la medida iba a generar mano de obra a gente desocupada en la zona. Al principio “me pareció una buena acción, iba a descomprimir el municipio y dar mano de obra”, rememoró el exfuncionario.

En cuanto a la empresa, Céspedes afirmó que “no la conozco, ahora sí que salió esto a la luz”, como así señaló que “yo no sabía nada, además de firmar la resolución no sabía de la empresa, me voy enterando cosas que no sabía, no me imagino quién más está en esto, la justicia lo está investigando, mi abogado también está aportando a la causa”.

“Yo soy inocente en todo esto, no defraudé al Estado Nacional ni mucho menos, estoy dolido con el intendente”