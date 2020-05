Gasoducto NEA: El escándalo del robo de caños llegó a los medios nacionales

Fue a principios de marzo, incluso antes de iniciarse la pandemia del coronavirus, cuando la noticia del robo de caños pertenecientes al gasoducto del NEA generaba revuelo en la provincia de Salta, con las fotos de camiones transportándolos, las declaraciones del intendente y la situación detrás de la obra.

Mientras sigue adelante la investigación por el robo de estos elementos, la noticia ya tomó repercusión a nivel nacional: en la tarde del jueves, el canal de televisión porteño Todo Noticias brindó un informe de casi media hora donde compartieron los detalles del hecho, haciendo eco de las irregularidades de la obra.

A través del informe, realizaron una síntesis de los múltiples “anuncios y avances” referido a la construcción del gasoducto, ya desde el año 2007 cuando el expresidente Néstor Kirchner anunciaba la obra, siguiendo por las presidencias de Cristina Kichner informando su licitación, por ejemplo, o en la gestión del macrismo comunicando más “progresos” en la instalación.

Al hablar del robo de los caños, hicieron mención a la relación entre el intendente de Aguaray, Jorge Prado, y el senador nacional y ex candidato a gobernador de Salta, Sergio Leavy, quienes fueron juntos en las elecciones del año pasado.

n el informe, hicieron hincapié en “la responsabilidad del intendente de Aguaray” en cuanto al traslado de estos caños, mostrando la resolución por la cual Prado “declara los caños de ‘pasivo ambiental’”, consideración por la cual se los otorga a la empresa OSYP S.A., de Mendoza, quien realiza obras de construcción.

Así mismo, comentaron que Prado “hizo campaña con Sergio Leavy, actual senador nacional”, mostrando inclusive una imagen de campaña en la que Leavy junto al jefe comunal fueron a la par en los comicios celebrados el 2019.

Por otra parte, en el informe participa el actual secretario de Participación Ciudadana de Salta, Adrián Zigarán, quien rememoró cómo fue el momento en que sacó la foto que inició la investigación, imagen donde se ve un camión llevando los tubos. “Fue casi a la 1 de la mañana, la tomé y me comuniqué con el ministro de Seguridad quien me dijo que esto era un delito federal, me comuniqué con Vertúa quien hizo la denuncia y a los 10 días en Aguaray detuvieron a dos camiones” con estos tubos.