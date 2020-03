Robo de caños de un gasoducto: Así inició la investigación que involucró al intendente de Aguaray

Siguen las repercusiones en torno a la denuncia realizada contra el intendente de la localidad de Aguaray, por el supuesto robo de caños de un gasoducto, ejecutado por la empresa Vertúa S.A., los cuales habrían sido retirados y trasladados por empleados del municipio y vendidos a una empresa mendocina.

En medio de las novedades sobre el tema InformateSalta dialogó con Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana, quien fue la persona que presenció en varias oportunidades el traslado de dichos tubos en camiones.

Según comentó a este medio, Zigarán viaja en varias oportunidades entre Salta y Santa Victoria, en el marco de la Emergencia Sociosanitaria que rige en el norte provincial. En esos viajes “notaba camiones con caños especiales de 24 pulgadas”, los cuales reconoció debido a su actuación en la mediación que realizó en el gobierno anterior durante la instalación del gasoducto. “Los conozco perfectamente, conviví con esos caños varios años”, indicó.

“Cada caño mide como 12 metros, lo que se ve de atrás es todo el año, no puede haber dos, y son muy pesados”, explicó sobre los tubos que se ven en las fotos.

Fue cuando volvía por San Pedro de Jujuy que volvió a toparse con un camión llevando esta carga. Allí le tomó una foto y fue a comunicarse con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, quien solicita que sea ENARSA quien efectúa una denuncia.

Zigarán precisó que no pudo comunicarse con ENARSE, por lo cual habla con Vertúa S.A. para indicarles las sospechas del robo del gasoducto y el pedido de denuncia. “Hicieron la denuncia, me la pasan, se la paso al ministro quien, según entiendo, se la hace llegar a Gendarmería; el viernes me avisa un amigo de Tartagal que (la fuerza) había detenido en Aguaray dos camiones con caños”, agrega el funcionario confirmando el accionar de dichos rodados.

“Se confirma que estaban robando, aunque el fiscal (federal José Luis Bruno) dirá qué es, para mí se los estaban robando”.

A esto agregó que le llega la información que “los remitos de los camiones estaban firmados por el intendente de Aguaray”, Jorge Quique Prado, hoy bajo la lupa, “lo cual me sorprendió mucho porque esos caños no tienen nada que ver con el municipio, ni con la provincia”, aseveró Zigarán.

En cuanto a la ubicación de dónde podrían haber sido sustraídos los tubos, puntualizó que el gasoducto se encuentra en Campo Durán, a 30 kilómetros de distancia hacia Santa Victoria, que “viene paralelo a la ruta 34 hasta Mosconi”.