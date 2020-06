Licencias de conducir truchas: "Cada una de las personas tenía un rol determinado"

En Radio CNN Salta - 94.7 MHZ, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke confirmó los 11 imputados, de los cuales hay 10 detenidos, además gente que está detenida por otra causa que será imputada en estos días respecto a la entrega de licencias de conducir a través de coimas.

"Claramente surge de la investigación es que cada una de estas personas tenía un rol determinado para que los ciudadanos sin cumplir en forma efectiva los trámites que se requieren para la obtención de licencias de conducir lo pudieran hacer sorteando todos estos trámites, siempre obviamente a cambio de una suma de dinero" explicó.

La Fiscal aclaró que no solo están involucrado empleados, funcionarios públicos sino también civiles.

"Son civiles no pertenecen a la Dirección de Tránsito sino también empleados y funcionarios públicos, hablamos de personal de tránsito en orden a la toma de exámenes teóricos y prácticos"

Consultada por "La Mañana de CNN Salta", Simesen de Bielke por la posible investigación a las personas que adquirieron las licencias de manera ilegal anticipó que se le solicitará al actual referente del sector dar de baja todas las licencias otorgadas dentro de esta operativa fraudulenta.

"Uno no puede ir hacia esas personas pero la verdad tenemos un delito que es claro, que es el cohecho. Tenemos varias declaraciones de estas personas que ya obtuvieron su licencia y creo que es la mejor sanción ejemplificadora. No sería una causa penal porque han sido tal vez en algunos casos la premura, lo engorroso que son los trámites, pero si por lo menos esas licencias se anularan... este es el pedido que vamos a hacer al hoy Secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra que va venir en el transcurso de la mañana. Estas licencias deben ser anuladas porque no han sido obtenidas en la forma correcta" anticipó.

Gilberto Pereyra durante esta mañana prestará declaración testimonial de cómo funciona internamente la entrega de licencias de conducir

"Cómo funciona internamente el circuito para la obtención de licencias de tránsito y quienes pueden llegar a ser los responsables finales, en orden al visto bueno, la autorización para que esas licencias se emitieran y qué personas estaban a cargo en los pedidos que fueron denunciados" agregó por CNN Salta.







¿Cuanto pagaban?

La fiscal Verónica Simesen de Bielke contó que las tarifas variaban según la necesidad de cada solicitante. Anticipó que revisarán el convenio entre la Municipalidad de Salta y la Agencia Nacional de Tránsito por un posible perjuicio económico con estas maniobras.

"Tarifas a veces de $1500 para la obtención de los exámenes teóricos, en otros casos las sumas eran $3000 si uno no quería rendir el examen práctico, lo cual tiene una gravedad inusitada, el auto es un arma de matar, lo vemos constantemente en los accidentes, entonces esos controles deberían ser más estrictos"

"Claramente además de estos pagos las personas que obtenían las licencias también pagaban, sino no hubieran nunca obtenido, porque el sistema se lo da la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entonces si o si los pagos tienen que ingresar. Vamos a ver el convenio de la Municipalidad de Salta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para determinar un posible perjuicio al municipio de orden económico" concluyó.