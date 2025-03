Escuela de Villa Esmeralda: “Necesitamos saber que nuestros hijos van a estar bien y seguros”

La comunidad educativa del colegio secundario N° 5176 de Villa Esmeralda está alarmada tras un incidente ocurrido ayer por la mañana, cuando un joven de 14 años ingresó al establecimiento con un machete que habría traído desde su casa.

A raíz de este incidente, varios padres decidieron no enviar a sus hijos al establecimiento ante la incertidumbre. “Lo que necesitamos es que nos aseguren que nuestros hijos estarán bien, que esto no se repetirá, y que no volverán a ingresar armas al colegio”, expresó uno de los padres.

A pesar de que las clases continúan, la comunidad educativa señaló que el ambiente en la escuela está alterado, con pocos alumnos por aula y una falta de comunicación clara por parte de las autoridades escolares. “Necesitamos, de parte de los directivos, por lo menos saber que a nuestro hijo van a estar bien y seguros”, dijo en La Mañana de CNN Salta.

Según versiones de algunos padres, el conflicto podría haber surgido debido a disputas previas entre el agresor y otro compañero, quienes provienen de distintos grupos del mismo barrio y que, según algunos relatos, se habrían "burlado" mutuamente en el aula, lo que habría escalado la situación.

Por último, en CNN Salta destacó la necesidad de que los padres jueguen un rol activo en la contención emocional y social de sus hijos. “Es un tema que hay que tratar. Y creo que para los papás es fundamental que nosotros estemos en la contención de nuestros hijos, porque a partir de ahí es donde todo se puede desarrollar normalmente”, concluyó.