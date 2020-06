Desafíos de la prensa en medio de la pandemia y la guerra contra la información falsa

Muchos periodistas nos enfrentamos por primera vez a un acontecimiento de semejante importancia a nivel mundial. El Coronavirus vino a imponerse sobre cualquier otro tema que antes parecía importante. El crecimiento en la cantidad de infectados, las víctimas fatales, las formas de contagio, los métodos de protección, las medidas de restricciones para la sociedad, la flexibilización de distintas actividades. Cada día, desde hace 5 meses, un nuevo hecho relacionado a la pandemia ocupa las principales portadas.

Desde comienzo del año, y con algunas diferencias de calendario, el mundo entero entró en pánico y las familias debieron encerrarse en sus hogares, sin escuela, sin trabajo, sin deporte, sin salidas recreativas de ningún tipo. En el confinamiento, y desde que inició la pandemia, fueron los medios de comunicación los que encargaron de transmitir a la población las medidas de seguridad, las decisiones políticas, lo mucho y lo poco que se sabía del virus.





La prensa se enfrentó a una histórica batalla contra la desinformación, una guerra que se recrudeció con el crecimiento de las redes sociales. Un ejemplo de esto tiene que ver con que la mayoría seguramente hemos recibido algún mensaje con alguna cura milagrosa contra el coronavirus COVID-19. Y lo hemos recibido a pesar de que los médicos especialistas de todo el mundo, liderados por la Organización Mundial de la Salud, aseguran que de momento no hay tratamiento ni vacuna contra esta enfermedad.

En este marco, la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) revalorizó el rol de la prensa en la pandemia. “Ningún otro hecho tuvo la cantidad de horas, imágenes y líneas de texto dedicadas a testimoniar y analizar un fenómeno que afecta a todos los habitantes del planeta. Ninguno tuvo tampoco una audiencia tan grande.El periodismo y los medios son hoy más necesarios que nunca”.





Detener la pandemia de mentiras es uno de los desafíos más importantes y quizás uno de los más difíciles para el periodismo, cuando a través de las redes sociales circulan miles y miles de mentiras frente al coronavirus. La distribución de una información rigurosa y veraz es misión, pero ello conlleva un gran esfuerzo a la hora de chequear la información con especialistas, dialogar constantemente con funcionarios, estar atentos a la información oficial.

Sin dudas, la nueva situación mundial cambió la dinámica de trabajo, algunos tuvieron que abandonar las salas de redacción y redactar desde sus hogares, cambió la forma de comunicar y la responsabilidad que tenemos los periodistas. Desde InformateSalta, en nuestro día, compartimos el testimonio de algunos compañeros.





“Con cuatro años en la redacción y cinco en actividad, es sorprendente cómo fue necesario seguir aprendiendo, perfeccionándome permanentemente, para desarrollar correctamente la profesión para la cual estudié, con el único propósito de informar los hechos de modo apropiado, pertinente y fiel a la realidad. ¡Ni hablar durante este año, el cual debía ser “tranquilo”, sin elecciones y a lo sumo con las Olimpiadas como lo más relevante! ¡¿Quién te prepara para cubrir una pandemia global?! En los retos de la vida diaria, del mundo cambiante, la impronta hoy está en ser un periodista correcto al indagar, cubrir y comunicar, más en estos tiempos donde los falsos datos abundan y la gente se deja llevar por los mismos. Los periodistas debemos guiar al lector por el camino de la certeza” Juan Anachuri

“Como periodista, me parece que una pandemia exige de una responsabilidad superior a la hora de comunicar. De repente apareció en el mundo un virus, desconocido hasta el momento, que lamentablemente ya se cobró la vida de miles y miles de personas e instaló miedo en la sociedad. Es nuestro deber el luchar contra las fake news que generan temor y angustias infundadas. Por otro lado, nos obligó a trabajar de otra manera, cada uno desde nuestras casas, pero con la responsabilidad de siempre. Creo que estamos ante un hecho histórico que quedará en nuestra memoria durante muchísimo tiempo y deseo de corazón que pase pronto para poder volver a la normalidad”, Cecilia Aguero.

"Para mi fue un desafío acoplar mi profesión y mi rol de madre. Creí que no iba poder, pero a casi 3 meses de estar trabajando desde casa algo se logró. Una cosa que me encanta es que mis hijos me ven trabajar y me preguntan. Charlamos mucho del contexto social y de cómo nos cambió el rumbo de la vida el COVID19", María Quinteros.

“Mi vida transcurre rodeada de noticias hace ya nueve años y desde la pandemia se podría decir que se convirtió casi en el centro de mi día a día. Informar en medio de una pandemia significa asumir un compromiso no sólo con la vocación sino con la responsabilidad social. Este día del periodista es especial y diferente; hoy más que nunca formamos parte de un eslabón esencial en la lucha contra el COVID-19 qué es el llevar información real y veraz”, Romina Aldunate.

"Asistir a hechos únicos es lo que aporta una enorme cuota de emoción y adrenalina a quienes sentimos pasión por informar. Esta pandemia sirvió para mover cimientos de todas las estructuras, entre ellas las de esta profesión que hoy más que nunca hay que llevarla adelante con seriedad, respeto y compromiso por la verdad. Celebro el vértigo del día a día y los desafíos que trajo esta cuarentena porque nos demostró una vez mas que la adaptación y el cambio son necesarios para crecer. En la historia quedara la huella de este 2020 y nosotros podremos decir que la vivimos desde las entrañas de una redacción, renovando nuestro compromiso con la gente que necesita saber lo que está pasando. En estos tiempos la información es mas que nunca un derecho y ahí entra en juego nuestra entrega y responsabilidad profesional", Noelia Pandolfi.

"El coronavirus cambió nuestra manera de trabajar y de vivir para siempre. Durante la etapa más fuerte de la cuarentena echamos mano al trabajo remoto. Fue una oportunidad para darse cuenta que gracias a las nuevas tecnologías las distancias se acortan y quizás no siempre haga falta estar en una oficina para congeniar ideas. Además nos unió como grupo. Minimizamos las salidas de exteriores y acudimos a diferentes elementos de protección para evitar contagios. Pero nuestras ganas nunca cambiaron. Seguimos con el mismo compromiso de siempre, tratando de llevarte información de primera mano. Gracias a todos por confiar", Sebastian Quinteros