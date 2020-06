Taxistas presentan un petitorio en Diputados, divisiones dentro del sector

Alfredo Carrizo, referente de los Trabajadores del Volante, dijo a diario El Tribuno en las puertas traseras de la Legislatura, que la manifestación se da por todo lo que viene sufriendo el sector donde ellos aseguran haber agotado el dialogo.

"Muchas promesas, muchas reuniones. Nosotros hemos agotado el diálogo. Lo agotamos hasta el final. Hace una semana y pico nos habíamos juntado con Ferraris y no veíamos la solución para nuestro sector. Por eso es que queremos decirles a los legisladores y al presidente de la Cámara de Diputados que si creamos una AMT que corrija y baje línea para que todas las remiseras ilegales y agencieros que están facturando, seguramente que debe haber alguna complicidad entre algunos politicos y algunas agencias, que se deje ya sin efecto" recalcó.

Sostuvo que los taxistas hoy no están pudiendo llevar un plato de comida a sus hogares y que su trabajo no sea reconocido como tal. "No puede ser que en época de cuarentena no podamos llevar para comer, por eso esta manifestación es tan grande. La gente quiere comer,que le garanticen el trabajo, que el taxista sea visto como un verdadero trabajador. No puede ser que en una ciudad tan grande tan grande y tengamos trabajadores en negro".

El referente y otros fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados donde le harán entrega de un petitorio en relación a este reclamo. "Vamos a entregar el petitorio, que lo hizo la comisión directiva. Vamos a hacer que lo firmen para que garanticen la palabra de hoy día" concluyó.







Otros de los taxistas, Juan Manuel Crespo, se mostró molesto por el accionar de otros que ingresaron a dialogar con el presidente de la Cámara de diputados. "No hay concordancia, aquí parece que se viene a arreglar. Resulta que suben dirigentes que nunca han sido dirigente, ahí lo tienen a Saldaño o Ibarra. Los verdaderos dirigente los dejan afuera, el que las hace solito se cae, por eso está así el sector".