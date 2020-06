Conocé a Joaquín, el joven salteño que donó su IFE a quién realmente lo necesitaba

A la familia Manzano no les sobra nada, pero sí justicia y ganas de ayudar a quienes tienen menos que ellos o nada. Joaquín, el joven que fue noticia por donar su IFE a un hombre de 62 años que no recibió el beneficio, contó a InformateSalta que es becado en la Universidad Católica de Salta. Beca que gestionó porque de otra forma este año no podría haber iniciado sus estudios, los cuales hace a distancia.

"Estudio abogacía en la Católica de Salta, soy becado. Yo gestioné una beca y gracias a Dios me salió. Tengo el 100% de la beca, no pago absolutamente nada. Lo hago a distancia porque este año mis papás no tenían plata para mandarme a vivir solo a Salta, estoy en Orán rindiendo a distancia todo" expresó.

El joven explicó a InformateSalta que él si había gestionado el beneficio, incitado por un grupo de compañeros y amigos, pero por lo que le manifestó su madre creía que no le iba a salir, pero finalmente se le otorgó. A todo esto su papá en una mesa familiar contó lo que le estaba tocando vivir a un colega y conocido de 62 años que la estaba pasando mal, sin poder trabajar por la pandemia debido a los permisos a los taxistas para circular en Orán y que no había podido acceder al beneficio IFE.

"Le dijo que no había podido calificar para el bono porque no cumplía requisitos y otras cosas que la página le decía, por el cual, no lo podía cobrar. A mi papa le pareció raro , ya que es un señor de 62 años que trabaja mucho, vive solo, muy ajustado , vive en una pensión muy chica y con todo esto de la pandemia no podía trabajar. Mi papá nos comenta indignado, y yo por dentro digo yo lo solicité porque sí".

Y fue ahí que decidió pasárselo a quién realmente le hacia falta. "Me termina saliendo y le comento esto a mi papá y mi mamá, y ahí es cuando mi papa se indigna más, y dice cómo puede ser que a vos te salga, que tenes 18 años que no trabajas, que no necesitas plata, y ahí dije , tiene razón".

"Tomá esta plata dásela al señor y mi papá me dijo anda dársela vos y fui a darle la plata y el señor fue muy agradecido, me abrazó entre lágrimas y yo también a punto de las lágrimas" contó Joaquín.

El joven no esperaba que esta decisión se viralice tan rápido por una publicación de su papá. "Yo ni enterado de la publicación de mi papá. Me enteré cuando la gente me empezó a mandar mensajes. Se exageró un poco, no es plata mía, no es donación, no trabajé, no invertí tiempo ni esfuerzo, es una plata que no me corresponde, no la necesito, no es mía, a alguien que la necesite se la tenía que dar" concluyó.