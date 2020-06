Sin amparo legal: Tras el femicidio de Roxana Padilla, sus hijos viven de donaciones de vecinos

La mujer de 37 años fue asesinada por su pareja, en el mes de febrero, dejando cuatro hijos huérfanos. A pesar de existir un marco legal que ampara a los hijos de víctimas de femicidios, los hijos de Roxana no tienen asistencia y viven gracias a los aportes de los vecinos de B° 15 de septiembre. ¿En qué consiste y qué ocurre con la implementación de la Ley Brisa?

El 9 de febrero de este año, Salta sumó un nuevo caso de femicidio, ocurrido en Barrio 15 de septiembre. La víctima fue Roxana Padilla, una mujer de 37 años, madre de cuatro hijos. Su autopsia reveló que murió por asfixia mecánica y como imputado resultó su ex pareja, Ricardo Ruiz, de 44 años.

A cuatro meses del femicidio de Roxana, la hija mayor de la mujer, Marilyn se hizo cargo de sus hermanos y es quien atiende sus necesidades primordiales, aunque con escasos recursos. Así como expresó ante Radio Vos, la joven de 20 años logra dar de comer a sus hermanos gracias a la Tarjeta Alimentar y su pareja y hermano mayor son quienes hacen un aporte económico al hogar, aunque también se destina a necesidades básicas. Por eso, las donaciones de los vecinos son siempre bien recibidas por Marilyn ya que no dejan de ser de gran apoyo ante su difícil situación.

“Una sola vez vino la asistente social pero después no volvió más, fue el día después de que falleció mi mamá. Después me trajeron dos cuchetas y colchones y no hubo más contacto”

Estimando que su ingreso familiar ronda los $8000 mensuales, Marilyn señaló que solo les alcanza para comer ya que entre sus hermanos, hijos y pareja son una familia numerosa. Sus hermanos tienen 17, 15 y 8 años, y el menor de ellos está próximo a cumplir años el 16 de junio.

¿Qué pasa con la Ley Brisa?

Sin conocer que existe un marco legal que ampara a los hijos e hijas de víctimas de femicidios, Marilyn sobrevive sin otra ayuda estatal.

La Ley Brisa, fue promulgada en el 2018 y otorga una reparación económica equivalente a una jubilación mínima a los hijos e hijas de víctimas de femicidios. La pensión se corresponde a un haber jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad, beneficios que tendrán carácter vitalicio en caso de que sean personas con discapacidad.