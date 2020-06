Por el momento, no volverá el Mercado Vaquereño

El intendente Daniel Moreno señaló que no habilitará momentáneamente la reconocida feria artesanal de su comuna, hasta que desde Nación levanten totalmente la cuarentena. Considera que su realización significa "un riesgo" ante el marco de la pandemia.

Pese a la situación epidemiológica estable que presenta Salta en el marco de la pandemia, por el momento la Feria Vaquereña no regresará para el disfrute de la gente ni para el turismo interno en la provincia, como una medida preventiva de la comuna para seguir manteniendo en resguardo a sus vendedores como a quienes pudieran asistir a la misma.

Quien confirmó esta decisión fue el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, quien en diálogo con InformateSalta manifestó: “No lo voy a habilitar al mercado, hasta que el presidente de la Nación no termine la cuarentena”.

Para ser más claro, indicó que a su consideración una feria o un mercado como el Vaquereño “es un gran riesgo, estuve en Salta en dos feria, una el viernes y otra el domingo, me parece que no están siguiendo el protocolo, que están totalmente desorganizadas y no quiero que eso pase en Vaqueros”, sentenció.

A esto sumó que desde su gestión están “cuidando hasta el máximo detalle, tengo personas en el puente controlando a quienes ingresan, controlando la temperatura y creo que la feria, hoy, es un gran riesgo a la comunidad”.

No obstante aclaró que se facilitó una página web destinada para los feriantes y “ayudarlos a vender, les enseñamos a trabajar con las nuevas herramientas, nos debemos reinventar y tiene que prevalecer la salud por sobre todo”.