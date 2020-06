Pidió comida, abonó con tarjeta y nunca le llegó el pedido: el reclamo contra una parrillada

El damnificado contó a InformateSalta que al no recibir una respuesta, decidió acercarse hasta el local, donde no solo no consiguió el reintegro del dinero ni un resarcimiento sino que tampoco pudo asentar su malestar en el libro de quejas.

Este mediodía, una pareja de la ciudad encargó comida para almorzar y decidió hacer un pedido a Vaca Club, local gastronómico emplazado en la 2º rotonda de Tres Cerritos, no solo por la cercanía a su departamento, sino también porque les pareció un local confiable. Sin embargo, denuncian haber tenido una muy mala experiencia.

En diálogo con InformateSalta, uno de los damnificados contó que el contacto lo hicieron alrededor de las 12:30, como para tener tiempo suficiente antes de que su novia tenga que salir a trabajar, pasaron los minutos, las horas, y el pedido todavía no llegaba, de hecho nunca llegó.

“Les mandó un mensaje, me dicen que ya estaba por salir. Pasa media hora, no me contestan, le mando mensaje, leyeron el mensaje y no me respondieron más, llamaba de ese celular, que es el de mi novia y no me atendían directamente. Probé de mi celu y me atendieron. Fue una llamada de diferencia de un minuto. Le hago el mismo reclamo, me dijeron que ya lo iban a mandar, a todo esto ya eran las dos de la tarde y nunca llegó”, aseguró.













Bastante ofuscado por la situación, decidió acercarse directamente a reclamar al local, ubicado a 7 cuadras de su casa. “El gerente me atendió de mala gana, yo le reclamaba el reintegro de la plata que no importaba ya la comida, le pedí el libro de quejas, me dijo que no lo encontraban, que lo habían perdido. Me fui sin la plata, sin la comida, sin poder hacer el reclamo, ni siquiera ofrecieron un buen servicio de decir bueno, te reconocemos el valor del mismo monto”, detalló.

Entre las excusas, les dijeron que él había cancelado el pedido, lo que nunca ocurrió y una vez en el local aseguraron que el cadete había salido hacia su dirección. “Me dicen que el cadete estaba en la puerta de mi casa, nunca cruce un cadete. Primero me dijeron que yo había cancelado el pedido, nunca lo cancelé. Después que tocaba el portero y no atendía nadie, estaba mi novia, el portero lo podría haber visto, no vio nada, en realidad nunca salió”.

Asimismo, subrayó que cuando quiso dejar su comentario negativo en la fan page, se dio que con que había muchas otras quejas sobre el servicio de delivery.