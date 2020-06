Reabre ANSES en Salta y hay incertidumbre sobre las medidas de seguridad sanitarias

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se dispuso la reapertura en estos días de hasta 150 oficinas de Unidades de Atención Integral (UDAI), distribuidas por todo el país para afrontar los diferentes trámites de los ciudadanos, los cuales se han visto alterados en torno a la pandemia del coronavirus.

Esta disposición alcanzó a la sede de la UDAI ubicada en calle Jujuy de la ciudad de Salta, para la reapertura de la oficina. Susana Aramayo, gerente de Anses, dialogó con Multivisión Federal donde señaló: “Estamos regresando con nuestros empleados a trabajar, esto significa que deben rehabilitar computadoras, la comprobación que los protocolos se estén cumpliendo y en la reprogramación de los turnos, así que nos comunicaremos con las personas para orientarlos en los trámites”.

No obstante, hay cierto descontento por parte del sindicato que nuclea a los trabajadores, quienes mantienen una incertidumbre en torno a las medidas de seguridad sanitarias con las que contarán, al reanudar sus funciones.

Cabe recordar que InformateSalta dialogó anteriormente con Arturo Gallo, del sindicato de APOPS, quien aseveró no contar con las condiciones necesarias para el resguardo de los empleados. “Se habla de reapertura de las oficinas y planteamos saber qué se hizo en bioseguridad. Todos tienen protocolos bien estrictos, distancia social, etc.”, puntualizó a este medido agregando que “no ha habido mejoras sobre cómo íbamos a atender”.

El delegado gremial indicó que en todo ese tiempo se ha ido en contra del trabajador pero nada se ha dicho de ANSES como institución. “Recién ahora ANSES acercó un protocolo para la atención adentro, pero bastante precario de lo que uno ve que tienen otras entidades. No había nada no había alcohol en gel, mascarillas, no estaban mínimamente los bancos de aluminio. No hay nada”, espetó.

A esto había sumados que la carencia de condiciones de seguridad sanitarias también es parte del motivo por el cual la delegación Norte de ANSES no había abierto sus puertas, destacando que la delegación Sur no lo hace desde hace dos años a la espera de reparaciones que nunca llegaron, luego de un incendio.