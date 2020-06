Empleado del Mao Mao no sabía que estaba en blanco y se enteró cuando quiso cobrar el IFE

En mayo de 2019, Rodrigo comenzó a trabajar en el boliche Mao Mao, primero haciendo la limpieza de los baños de varones, después como barman y también haciendo tareas de mantenimiento. Así lo hizo hasta febrero, cuando de un momento a otro dejaron de llamarlo, sin darle una explicación. Pero lo raro es que estuvo en blanco todo ese tiempo sin saberlo.

En diálogo con InformateSalta, el joven explicó que descubrió su verdadera situación laboral cuando quiso tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Me salió denegado y me explicaban que era porque estaba en blanco y yo no lo sabía, nunca me dieron un recibo de sueldo. Intenté hablar con el dueño, le mande un mensaje, todo y nunca me respondió, le mandé las fotos, las capturas de lo que me salía”, dijo.

Al verse entre la espada y la pared y con un apretado bolsillo, decidió grabar y difundir un video con su reclamo. Cuando se hizo público, el encargado se puso en contacto con él. “Recién ayer me pidieron el CBU, yo nunca supe que tenía que hacerme la cuenta así que recién lo estoy tramitando”.

Otro de sus compañeros con 7 años de antigüedad fue citado junto él por el encargado en un intento para llegar a un acuerdo. “Esta mañana nos llamaron, hubo un prearreglo, después de tres meses me dio 3 mil pesos y me hizo firmar una hoja. Supuestamente semanalmente me va a ir aportando para achicar la deuda. Nos hizo grabar un video para que hagamos ver que arreglamos, pero no está concretado todavía”, detalló.







Él resaltó que aceptó el dinero por necesidad porque no tienen ningún aporte económico. “Tuve que agarrar lo que tenía para darme, aunque parece una burla. Quiero aclarar que el video nos lo pidió el que lo hagamos delante de él y también nos pidió que volviéramos a nuestra rutina laboral”, concluyó.