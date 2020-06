Sin eventos y dependiendo de donaciones, la Fundación HOPE atraviesa una delicada situación

Semanas atrás Fundación HOPE comenzó a manifestar en diferentes medios la difícil situación que trajo la pandemia en el funcionamiento de la entidad que asiste a niños y adolescentes con problemas oncológicos. Sin ayuda financiera y coartados a no poder realizar los clásicos eventos con los que recaudaban fondos, HOPE subsiste con donaciones.

En diálogo con "La mañana CNN Salta", Guadalupe Colque, su fundadora y presidenta, explicó las adversidades con las que lucha la fundación, como así también el impacto que tuvo la cuarentena entre las familias que asisten a su sede de Alvear 1379.

“Estamos tratando de continuar. HOPE se sustenta mucho con los eventos que realizaba, como la maratón, que generaba fondos”

En lo que respecta al funcionamiento de la entidad, Colque explicó que debieron extremar cuidados ya que trabajan con niños en situación de riesgo por ser pacientes oncológicos: “Hemos cambiado algunas formas de brindar servicios a todas las familias. La gente que está con tratamiento oncológico está con las defensas bajas eso nos demandó aumentar los cuidados”, dijo.

Otro aspecto que se vio resentido por la cuarentena es el de las familias del interior que viajaban para hacer sus tratamientos. En este sentido, Colque lamentó que se haya mermado el flujo de pacientes ya que son prácticas que no deben interrumpirse. “Durante la cuarentena son varias las familias que no han podido regresar de Iruya, Oran, Tartagal y demás localidades. Las dificultades son esas: vienen del interior y tienen que hacer cuarentena a pesar de tener programado el tratamiento. Son tratamientos que no se pueden cortar, deben continuar”, expresó Colque.

En este sentido, el periodista de CNN Salta - 94.7 MHZ José Corbacho resaltó que sólo la Capital salteña cuenta con la infraestructura sanitaria para llevar adelante estos tratamientos, obligando a todos los pacientes oncológicos del interior a tener que trasladarse para ser atendidos.

“El personal también es escaso, ahora esto agravó la situación porque hay demoras en los medicamentos e inconvenientes con obras sociales que no reintegran algunos dineros”

Sin eventos no hay recaudación

Ante la imposibilidad de concretar eventos, Fundación HOPE ve cercenada una de las fuentes de recaudación de ingresos que les permitía solventar el funcionamiento de la institución. Su clásica maratón no podrá realizarse y esto obligó a quienes la conforman a pensar alternativas. “Hemos empezado a hacer eventos virtuales, movidas de zumba con Nelly Herrera, también invitamos a la gente que quisiera hacer donaciones en la cuenta y también hacemos charlas virtuales desde la fundación. Esos son los nuevos eventos que estamos promoviendo”, concluyó Colque.