Quedate en casa: la energía en tiempos de pandemia

El consumo eléctrico ha disminuido aproximadamente un 20% en el mundo. Las empresas son las más grandes consumidoras y en su mayoría están paralizadas. Pero esta es solo una cara de la moneda, ya que hay que evaluar el incremento energético que hay en los hogares. En las noticias de YPF hoy se puede ver la situación del Quedate en Casa que ha estado ocurriendo en Argentina.

Estar todo el día en casa implica hacer uso de los servicios constantemente. Y si sos de los que están haciendo teletrabajo, no tenés una opción clara en el ahorro de tu consumo.

¿Cuál es la situación en Argentina con el “Quedate en Casa”?



El Estado tomó la medida de evitar que se cortara el suministro de servicios por impago durante el tiempo que dure la cuarentena. La paralización del empleo y las dificultades económicas, tanto micro como macro e individuales, han hecho mermar la capacidad de pago de todos los entes.

A esto hay que sumarle el factor agravante de que el consumo eléctrico ha aumentado considerablemente en los hogares, que son los deudores de los servicios. Si bien las empresas están exentas de esto porque no están consumiendo, el gasto tan enorme que hay en casa representa un problema para la industria.











Cuáles son las posibles consecuencias a futuro



La cuarentena va a terminar, el cuándo es la duda. En cuanto ocurra esto, hay que comenzar a enfrentar los problemas de los impagos. Las medidas más adecuadas a tomar aún no están claras. Si bien se pueden pautar pagos fraccionados, los servicios se seguirán consumiendo, los que implicaría un aumento constante a la deuda que estaría ya acumulada.

Las deudas representan un problema para pagar toda la cadena de producción y distribución de energía. Es probable que haya problemas de abastecimiento en los meses siguientes, por la falta de pago a los productores y distribuidores.

Ante esta situación, las generadoras eléctricas en Argentina pidieron al gobierno hacer campañas para que quienes puedan pagar, lo hagan. No se trataría de violar el decreto, sino de incentivar a las familias que no tengan problemas económicos, que no generen deuda. Esto busca evitar un efecto de bola de nieve que vivirán los hogares por los impagos y el aumento tan grande en el consumo, que puede repercutir en el funcionamiento de la industria eléctrica nacional.

Cómo podés regular tu consumo



Es difícil, por decir no imposible, tener un consumo bajo de electricidad. Lo que se puede hacer es disminuirlo considerablemente para aligerar las consecuencias presentes y las probables futuras. Los impagos seguirán estando después de que pase el confinamiento y aún no hay decisiones para afrontar esa situación. En casa, queda de tu parte tomar algunas medidas.











Aprovechá al máximo la luz solar. Despertate con el amanecer y hacé tus actividades durante el día. Así no tendrás que tener las luces de casa encendidas, como sí ocurre durante la noche. Esto es fácil de decir, pero la cuarentena ha hecho estragos con la regulación del sueño y ha ocasionado una baja de rendimiento laboral y estudiantil. Si regulás tu ciclo de sueño, podés tener más energía durante el día y disminuir el gasto de electricidad al mismo tiempo.

Controlá los dispositivos electrónicos que no utilizás en ese momento. Mantener un cable conectado sigue consumiendo energía. Desconectá los cables y aparatos que no estés usando. Si tenés un portátil y lo usás todo el día, conectá y desconectá el cargador. Hacé igual con la tele y las consolas de videojuegos, aunque los uses más que antes.

Buscá formas de entretenimiento que no sean digitales. Podés disminuir el tiempo que pasás frente a una pantalla consumiendo electricidad si en casa leés, hacés ejercicio o cualquier actividad que sea de tu gusto.