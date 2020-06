Con los casinos cerrados, la Provincia pierde un importante canon mensual

Solo en febrero, el sector pagó 35 millones de pesos al gobierno provincial, dinero que se destina a acción social. Por el momento, no se habla de una reapertura.

Hace 100 días que trabajadores de casinos aún no pueden volver a sus puestos de trabajo, pero la situación no solo afecta sus economías personales sino también a la Provincia que en estos meses no recibió un importante canon mensual, dinero que se destina a acción social.

En diálogo con InformateSalta, el vicepresidente del Ente de Juegos de Azar (ENREJA), Adrián Amén, se refirió a la situación y dijo que recibieron nuevamente a los empleados que se manifestaron este mediodía en las puertas del organismo.

“Igual que la semana pasada, le explicamos que las funciones y las facultades del Ente no es resolver ese tema, nosotros solamente controlamos y regulamos la actividad del juego. El tema de la pandemia está en manos de un comité de emergencias y del Ejecutivo provincial, así que la respuesta no depende del Ente”, expresó.

Pese a ello, aseguró que desde el Ente entienden la angustia y preocupación de los trabajadores y que la situación los afecta a ellos porque el organismo funciona con una tasa de fiscalización del sector de juegos.

“Estamos tan preocupados como ellos de que esta situación de pandemia esté controlada en algún momento, en donde el COE y el Ejecutivo entiendan que ya es el momento de la reapertura de los casinos. Los protocolos que presentaron los empresarios de casinos han sido evaluados pero están priorizando la salud de la gente y en una sala de casinos lleva la concentración de muchas personas, por más que se intente un distanciamiento”, indicó.

Asimismo, subrayó que el perjuicio por la paralización de la actividad también lo tiene la Provincia, que dejó de percibir un canon que recibe por parte de los empresarios, que vuelve a los salteños en materia de acción social.

“El sector casinos, en el mes de febrero, que se trabajó completo, todo el sector casino le pagó un canon a la provincia de 35 millones de pesos en un solo mes. Todo ese dinero hoy lo necesita la provincia para la ayuda social de todo tipo. No es que es caprichosa la decisión, se está priorizando la salud de la gente”, explicó.