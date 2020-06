Confusión y quejas por la falta de coordinación en la atención de PAMI Salta

Si bien desde ayer lunes rigen restricciones para la atención de las personas según terminación del DNI, la misma es para comercios y no para organismo del Estado provincial o Nacional.

Lo cierto es que Multivisión Federal concurrió hasta las oficinas de PAMI Salta tras la denuncia de la gente que había ido hasta el lugar y no pudo ser atendido porque no coincidía con la terminación de DNI.

En tanto una mujer explicó: "Me dijeron que era por numero par, impar, a mi me pareció que no porque esto no es comercio. Se trata de salud. Soy terminación 7, me parece que no debería ser así. Cuando yo llegué dos señoras se iban porque decían no me van atender, no debería ser así".

Estando en el lugar, el móvil periodístico pudo corroborar que al parecer el PAMI estaba aplicando esta modalidad pero ante los reclamos y la presencia de los medios la disposición fue revertida inmediatamente.

Una mujer contó que tiene su DNI terminado en numero par y que en la puerta le dijeron que no podía ser atendida porque a su hija le urge una medicación por su discapacidad pero al presentar el permiso de circulación recibió el número de atención.

"Yo recién vine, tengo documento par y según la señorita de la entrada me dijo están atendiendo impares, yo le dije que tengo autorización de circulación por la discapacidad de mi hija, fue y lo presentó adentro y me van atender".

Finalmente, un empleado consultado en el lugar aseguró que estaban atendiendo indistintamente: "La gente piensa que es igual que el comercio y acá estamos trabajando normalmente. La gente también se esta acostumbrando a venir con turnos y se van en 3 minutos" explicó.