Facturas apócrifas: Duro cruce entre Martín Grande y el abogado de Huergo

El letrado Sebastián Espeche aseguró que el diputado nacional mintió sobre la amistad con el ex gerente de Lusal, lo instó a involucrar a ex funcionarios en la causa. El periodista lo trató de “fabulador”.

En el marco de la causa seguida contra el empresario Matías Huergo, recientemente procesado junto a otras ocho personas por ser considerado integrante de una “asociación ilícita tributaria”, se produjo un fuerte cruce entre el abogado defensor del letrado, Sebastián Espeche, y el diputado nacional Martín Grande.

Espeche aseguró que el periodista no tenía razón alguna para ir a visitar al ex gerente de Lusal ya que “no eran amigos”, situación en la cual, según expresó, le recomendó que se acoja a la figura de arrepentido, reconozca los supuestos delitos y denuncie a todos los funcionarios involucrados en la causa. “El señor Huergo nunca fue amigo de Martín Grande, eso me dijo a mí”, expresó en QvoVadis, por Radio 10.

Seguidamente, el propio Martín Grande, en el programa conducido por Jorge Calvo, salió al cruce con los tapones de punta. “Yo fui a ver a un amigo a la cárcel, a Matías Huergo lo conozco hace 20 años desde que era gerente de Telecom, incluso estuve en su casamiento”, expresó para desmentir al letrado.

“No voy a entrar a discutir teorías ridículas. Especialmente con el fabulador que está del otro lado”, enfatizó el empresario en referencia al periodista.

La situación de Huergo

Espeche adelantó también que apelará el procesamiento de su defendido, que fue dictado por el juez Bavio, ya que no tiene sustento la resolución. Además adelantó que denunciará en Capital Federal ante organismos nacionales lo que fue el armado de la causa.