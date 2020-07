"Venta atada" de cigarrillos: acusan a distribuidora de exigir otras compras

Ayer, la Secretaría de Defensa del Consumidor informaba sobre la inspección a 14 drugstores en Salta, detectando productos con sobreprecio, falta de exhibición de los mismos y en algunos casos, "venta atada", es decir, la imposición de un comercio a comprar otros productos para adquirir cigarrillos.

Y justamente según se informaba, el control abarcó las distribuidoras de cigarrillos EZD de calle Caseros y la de calle Zuviría; también un local de calle San Juan, dos drugstore ubicados en Vicente López, locales en barrio Tres Cerritos, Ciudad Judicial y otros drugstores de la zona norte en barrio Parque Belgrano.

En relación a este tema, se comunicó a InformateSalta Cecilia S., quien no decía:

"Yo tengo un drugstore y te cuento que la empresa EZD para venderme los cigarros me obligan a comprar el 10% del valor de la compra en artículos varios. Es por eso que la mayoría de los comerciantes se ven obligados a subir el precio o a pedir que compren otro artículo. En mi caso yo no lo hago, pero toda la mercadería que ellos me venden la tengo parada sin vender porque encima la venden mas cara".

En su exposición, esta comerciante salteña agregó que "ya reclamé en Defensa del Consumidor y me dijeron que no pueden hacer nada. Estaría bueno que hagan una nota en la empresa y pregunten si es legal lo que ellos hacen al obligarnos a comprar otra mercadería para vendernos los cigarros. Nadie los controla y hacen lo que quieren..."





La ventada atada está prohibida. Es la obligación que le traslada el vendedor al cliente de adquirir otros productos junto a los cigarrillos, para concretar la venta.











Sobre EZD

Según informa en su página web, EZD es una empresa de distribución de productos de primera línea de consumo masivo, y cuenta con tres sucursales, una en calle Caseros, otra en calle Zuviría y otra en Bº Bancario. No obstante, es más conocida porque es una de las pocas distribuidoras de cigarrillos de Salta.

En su Facebook indica que se dedica de la distribución de cigarrillos Massalin Particulares, venta de saldo virtual, y productos de diferentes marcas.