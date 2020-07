Otra denuncia contra la distribuidora EZD por “venta atada” de cigarrillos

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor informaron sobre la inspección a 14 drugstores en Salta, detectando productos con sobreprecio, falta de exhibición de los mismos y en algunos casos, "venta atada", es decir, la imposición de un comercio a comprar otros productos para adquirir cigarrillos. Entre los controles realizados, uno de los mismos tuvo lugar en la distribuidora EZD, en sus locales de calle Caseros y la de calle Zuviría.

Tras esta noticia Cecilia S., propietaria de un drugstore se comunicó con InformateSalta para reportar que EDZ “para venderme los cigarros me obligan a comprar el 10% del valor de la compra en artículos varios. Es por eso que la mayoría de los comerciantes se ven obligados a subir el precio o a pedir que compren otro artículo. La mercadería que ellos me venden la tengo parada sin vender porque encima la venden más cara".

Ahora se sumó otro reclamo por parte de un lector de este medio, un vecino quien denunció que fue al local de dicha firma, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta, donde también lo habrían obligado a realizar una "compra atada” para tener su paquete de cigarrillos.

“Fui la semana pasada a comprar cigarrillos a la sucursal que está en la zona sur, en barrio San Francisco y cuando terminé de hacer mi pedido, el chico me dijo que (tenía) que hacer una compra aparte de $500 de golosinas, sino no podía llevar los cigarrillos”, fue lo que manifestó.

Del mismo modo agregó a InformateSalta que le reclamó que “no quería golosinas, me respondió entonces que no iba a poder llevar la mercadería”. Como precisaba de los cigarrillos, el lector dijo que “tuve que acceder a lo que ellos me pedían”.

Sin embargo, cuando volvió en otra ocasión “me volvieron a hacer lo mismo pero ya no compré, porque no llegaba con el monto que ellos me pedían hacer”, recordó en su comunicación con InformateSalta sobre la artimaña que habría vivido.

Sin respuestas de EZD

Cabe destacar que desde InformateSalta intentamos comunicarnos con la empresa o algún responsable de la misma para obtener su descargo ante las denuncias (ya suman dos más), teniendo como respuesta por parte de una persona de la misma que "no están interesados en hablar al respecto".