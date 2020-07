Salta: Industriales piden bajas de impuestos para reactivar la producción

Ante el complicado escenario económico producto de la pandemia, Paula Bibini, titular de la Unión Industrial de Salta, en radio CNN - 94.7 MHZ planteó al gobierno provincial medidas concretas para reactivar la producción, entre ellas, establecer rebajas en el pago de impuestos.

La ex ministra de Producción manifestó que desde hace dos años en la provincia, la actividad industrial se encuentra gravada lo cual dificulta aún más cumplir con todas las obligaciones. “Si no tenemos alguna ayuda o algún diferimiento para pagar los impuestos se hace muy cuesta arriba reunir un capital de trabajo para inyectarlo para la producción”.

“Estamos para llevar propuestas, unir fuerzas y poder sacar la provincia adelante”

En el programa Regreso CNN Salta, Bibini manifestó que la única forma de reactivar la economía es con trabajo, inyectando capital y que las plantas se pongan en marcha y a producir. “Nosotros necesitamos garantizarle la mano de obra a la gente, y esas son las medidas que se tienen que llevar adelante”, manifestó.

Sobre la situación puntual del sector, reconoció que están atravesando una situación compleja que demanda mucho esfuerzo por parte de los industriales. “Estamos poniendo en marcha las plantas y los procesos productivos, cumpliendo con los protocolos de seguridad que hay que tener para evitar contagios, para cumplir con el distanciamiento, que realmente requiere en este momento de tanta responsabilidad”.

Por último, aclaró que en el sector privado no se encuentra establecido el pago en cuotas del aguinaldo. “Hay empresas que obviamente pagarán el aguinaldo en una sola cuota, otros lo están planteando en cuotas, otros están negociando con el sindicato ver la forma de pagar, pero en este caso en particular, el gobierno nacional no va a acompañar a ninguna empresa con el pago de los aguinaldo”, finalizó.