Día Nacional del Locutor: La pasión de enunciar el alma en la voz

“Un locutor es un artista” dice una de las voces más potentes y reconocidas en Salta, Gloria Franco. Y así fue como ella se inició en el extraordinario mundo de la locución, cuando participó en un concurso para publicitar sardinas Nereida.

Transmitir una emoción a través de la voz, a miles de personas que no te están viendo es algo que no cualquiera lo logra. “Un locutor es un artista, uno tiene que interpretar la publicidad. La empresa Nereida había organizado un concurso y lo gané, fui a Buenos Aires, fue un punto de inflexión, interpretar lo que uno está vendiendo, lo que ofrece”, dice Gloria, locutora en CNN Salta - 94.7 MHZ.

“Me acuerdo que cuando comencé con la locución, era muy diferente el cómo ibas a transmitir la información y la publicidad, era todo muy brillante. Cuando llegó la frecuencia modulada, impostábamos la voz de frecuencia modulada. Ahora se buscó un equilibrio, con los tiempos fue cambiando. La tecnología vino a ser una ayuda para la profesión pero nunca va reemplazar al corazón, al alma, al sentimiento que tiene el locutor”, manifestó por el programa "La Mañana de CNN Salta".

Agustín Fernández, locutor y profesor en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica también contó cómo inició su pasión por la profesión. “Entre de casualidad, comencé estudiando periodismo y fue un viaje sin retorno. En una de las clases nos hacían interpretar a cantantes históricos y me tocó interpretar a Michael Jackson con la canción “We are the world”, recordó.

Sobre el desafío de comunicar y formar, Agustín expresó: “nunca me lo imaginé, una vez alguien me dijo que si quería cambiar las cosas que no me gustaran, las hiciera desde adentro, y me pareció que la mejor manera de transmitir lo que había aprendido y lo que los medios de comunicación estaban necesitando era una mirada distinta, más actualizada, sin perder los valores que dieron origen a la carrera”.







El director de la radio CNN Salta y también locutor, José Zambrano, también contó sobre sus inicios como locutor. “Abrazo con mucha pasión la profesión de ser locutor. Cuando hacía las tareas en mi casa y escuchaba la radio, sabía que mi vida iba a pasar por ahí, cuando supe que existía la carrera confirmé que esto era lo que me gustaba. Cuando rendí el examen de ingreso, alguien le pasó el dato a los que estaban tomando que esos días anteriores había visto a los Rolling Stones días anteriores y me pidieron que relate cómo había vivido eso. Me solté y conté todo y me dijeron ‘cómo se nota que te gusta’. Ahí entendí que tenía que conectarme con lo que sentía y que cuando lo hacía podía transmitir algo más”.

Frente al avance de las redes sociales, Zambrano expresó: "Hoy hay una gran oportunidad para los locutores, donde todos los que comunican necesitan conectarse con su público, emocionar, interpretar muy bien lo que están diciendo. Esas son las técnicas del locutor, no se acabó la era del locutor, se acabó un estilo pomposo, pero el poder transmitir, llegar, emociona, sigue siendo prioritario".