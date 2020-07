Villada dijo que el médico de Tartagal oculta intencionalidad política en sus críticas

Se trata del médico Mario Cerruti, positivo de COVID-19, quien afirmó que Tartagal no estaba preparada para afrontar la pandemia. El ministro le recordó que tiene “una responsabilidad política”, tras acompañar a Sergio Leavy en las elecciones.

El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, apuntó contra el doctor del hospital de Tartagal, Mario Cerruti, quien días atrás había criticado que dicha localidad no estaba preparada para afrontar la pandemia ni atender los casos de coronavirus que se registrasen en la misma.

En diálogo con FM Cielo, Villada le respondió al profesional cuestionando “¿qué significa estar preparados? Creo que hay una intencionalidad en las cosas que se dicen, él trabaja en el sistema de salud y no desde ayer (sino) desde hace tiempo”.

Del mismo modo aseveró que Cerruti “tiene responsabilidad política, ha sido candidato a intendente y ha sido partícipe del frente que llevó al actual senador (Sergio “Oso”) Leavy” a competir por la gobernación en 2019, perdiendo los comicios. “¿De qué habla? ¿Qué está buscando cuando hace difamaciones?”, le recriminó.

Así puntualizó que “teníamos un sistema de salud que estaba mal cuando asumimos y hoy está mejor, ¿está preparado?, creo que está mucho mejor preparado, nos tomamos el tiempo para incorporar ambulancias y respiradores”, ejemplificó. En cuanto al nosocomio de Tartagal ejemplificó que “no tenía agua, (hoy en día) estamos haciendo un pozo para brindarle agua”.

Dicho esto volvió a cuestionar a Cerruti. “¿Qué busca con esa difamación? El mundo no estaba preparado para atacar esta enfermedad y esto (por las críticas) no sirve, le pido al médico que, (primero decirle) que lamento mucho que se haya contagiado, pero en segundo lugar cuando esté repuesto, que contribuya a lo que queremos los salteños que es cuidar la salud, en particular a superar la pandemia”, concluyó.