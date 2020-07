Crisis en Andes: 50 empleados salteños temen por sus fuentes de trabajo

InformateSalta dialogó con el delegado del gremio aeronáutico, Juan Armanino, quien describió la alarmante situación que atraviesan los trabajadores de Andes. “Hemos pedido al gobierno Nacional la posibilidad de que los empleados vuelvan a cobrar el ATP, para que tengan una ayuda económica y puedan cobrar una parte del salario. Es una ayuda que en algunos casos se está suspendiendo”, dijo.

La crisis en Andes no comenzó con la pandemia. La línea aérea, de capitales nacionales, lleva años de pérdidas y dejó de pagar salarios en octubre del año pasado. Los 258 trabajadores recién comenzaron a percibir un ingreso en mayo, cuando la empresa ingresó en el programa ATP. Sólo reciben como salario la parte que pagó el Estado en el sueldo de abril y mayo. Volverán a cobrar si Andes es aceptada nuevamente en el ATP 3 y 4, como se prevé.

“El personal de Andes vino cobrando desde Marzo y ahora estamos viendo si se reactiva este mes. El problema es que las autoridades de la empresa no dan la cara, venimos con problemas económicos desde noviembre del año pasado, tuvimos varias denuncias y lamentablemente ésta gente no se ocupa. Ahora con la pandemia parece ser la excusa perfecta para dejar tirados a los trabajadores. Estamos muy preocupados, hay mucho problema con la actividad en distintas empresas”, dijo Armanino.

Por la pandemia del coronavirus, en los últimos meses la empresa no tuvo movimientos pero los trabajadores están dispuestos a reincorporarse desde el momento que se los convoque. “El problema es que no sabemos qué va a pasar porque las autoridades no dan la cara. Lo que queremos es que digan qué piensan hacer con la empresa. En Salta son más de 50 familias entre pilotos, despachantes, mecánicos, gente que trabaja activamente en la empresa y que hoy por hoy ni siquiera puede llevar a sus hijos a los comedores porque por la pandemia han cerrado, es muy difícil”, manifestó a InformateSalta.