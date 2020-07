Polémica por el uso del dióxido de cloro: "No tiene un fundamento científico"

Tras la polémica que surgió por la propuesta legislativa del senador provincial Guillermo Durand Cornejo sobre el uso del dióxido de cloro para prevenir y combatir el COVID-19, médicos especialistas brindaron su opinión. En CNN Salta - 94.7 MHZ, el gastroenterólogo Julio Tenca contó qué es el producto y los usos que se le da a este compuesto o producto.

“Es un gas, color amarillo rojizo, se usa en el ámbito científico-médico como blanqueador para la fabricación de papel, potabilización de agua, agente antimicrobiano, sanear frutas como arándanos o frambuesas. Fue utilizado durante el huracán Catrina para erradicar el moho de las casas, mataría todo lo que entra en contacto con él. En EEUU se lo utiliza y comercializa como un derivado “solución mineral milagrosa” para el COVID-19, también se la utilizó contra el cáncer, autismo de niños, HIV y para el Acné” indicó el profesional médico.

Tenca advirtió que el uso de este producto trae serios cuadros digestivos, muy irritativos y severos, sobre todo si se tiene en cuenta que la proporción recomendada en uso humano es de 1 miligramo por litro, mientras que el producto que se ofrece tiene 10 gramos por litro, o sea 10 mil veces más por lo tanto es una sustancia nociva. “Nauseas, vómitos, diarreas, que pueden llegar a la deshidratación y muerte, se han registrado casos de muertes” agregó Tenca en el programa de radio Regreso CNN Salta.

Desalientan su utilización

El profesional sostuvo que federaciones internacionales como la FDA, la Federación Española de Medicamentos y la Sociedad de Toxicología Argentina la desaconsejan e incluso emitieron un comunicado.

Consultado de cómo puede surgir esta idea o iniciativa, el profesional contó que en EEUU existe una estrecha relación con Donald Trump y una persona cercana a él que desarrolló la sustancia la promueve como algo mágico.

Por último, el gastroenterólogo pidió a la comunidad no utilizar ni este ni ningún otro producto o medicamento para combatir el COVID-19. Afirmó que la mejor medida de prevención de este virus es el distanciamiento social, el uso de barbijo o no salir de casa. “Hasta que no se desarrolle la vacuna, que creo que se va realizar a fin de año, no ingerir ni tomar sustancias que no están científicamente comprobadas” concluyó por radio CNN Salta.