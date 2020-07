Cande Tinelli incendió Instagram: se desnudó para sus seguidores

Esta semana comenzaron a correr los días más fríos del año. Sin embargo, Cande Tinelli se encarga de mantener alta la temperatura general, elevando la térmica en las redes sociales con publicaciones que se prenden fuego por su contenido.

Hace unos días había cruzado a aquellos haters que le decían que era de plástico, explicándoles una a una las operaciones o intervenciones estéticas que se realizó en su cara y cuerpo e incluso les dedicó una foto posterior con un pie irónico: "Chica de plástico". Sin embargo, quienes la critican son minoría y para aquellos que la siguen cada día, la influencer les dedica fotos muy sensuales, en esta oportunidad, un desnudo casi completo.

Sí. La cantante y empresaria de la moda se mostró sin ropa como dios la trajo al mundo en una secuencia de dos fotos en la cama, en la que luce sus tatuajes por todo el cuerpo y sin mostrar directo los genitales, de forma cuidada, la morocha encendió a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante su publicación.

"Un poco de calor pa tanto frío", lanzó la hija de Marcelo Tinelli al pie de la publicación que en cuestión de minutos cosechó más de 40 mil "me gusta" y cientos de comentarios en los que destacan su sensualidad, su cuerpo y la libertad con la que siempre decide mostrarse.

"Ok me dio algo", "vos me jodés", "no podés más" , "sos un caramelo", "lo linda que estás", "wow sos un bombón", "impactado", fueron algunas de las reacciones automáticas de sus seguidores y uno en particular se destacó por su originalidad. "Échale leña al fuego Candela", le citó un usuario al pie, trayendo al caso una conocida canción que va con ella y su foto.

Por su parte, Verónica Lozano, sacó a relucir su humor y lanzó: "Cuidado con la ciática", dado que se la puede ver en la cama, con una pose muy hot, pero que compromete la espalda. /Exitoina



Mirá las fotos: