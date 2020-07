La remisera de Villa Palacios dio negativo para Coronavirus

Tras la activación de protocolo COVID-19 por una joven remisera de Villa Palacios, en la gerencia del Hospital El Milagro, se confirmó que el hisopado le dio negativo.

La mujer había llegado al nosocomio con fiebre, odinofagia, tos, por lo que, se la llevó al consultorio de febriles, se le hizo el hisopado y se la aisló hasta tener el resultado del PCR. Previamente, la conductora había denunciado por televisión que había rebotado en otros nosocomios a pesar de los síntomas que tenía.

“Manejo un remis en la zona de Don Emilio y Villa Palacios, una zona roja hoy en día, el jueves me sentí mal y me mantuve en mi casa, el día viernes volaba con fiebre de 41° y 42°, tenía mucho dolor, el sábado no aguanté más y salí al hospital” contó ayer en los medios.

Finalmente, el resultado para COVID-19 fue negativo, por lo que, permanecerá durante la jornada de hoy bajo observación y podría retirarse a su domicilio.