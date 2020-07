Relajamiento social: "Quienes no cumplan, sería importante que acompañen a las fuerzas a la frontera"

Así instó a los salteños el gobernador Gustavo Sáenz, en referencia a quienes no cumplen con las medidas sanitarias, preventivas y los protocolos.

Mientras se mantiene la incertidumbre en la sociedad salteña ante el aumento de casos de coronavirus en los últimos días, sin tener certezas aún si hay circulación comunitaria viral, el gobernador Gustavo Sáenz volvió a insistir a la gente que trate de permanecer en casa y que cumpla con los protocolos, medidas restrictivas de seguridad y de sanidad, a fin de evitar contagios.

Lo hizo en la mañana de este jueves, durante la entrega de 32 vehículos a las fuerzas de la Policía, los cuales se incorporaron a partir de la recuperación que realiza la Justicia Federal en procedimientos contra el narcotráfico. Son 12 camionetas y dos camiones que recibió el Ministerio de Seguridad en carácter de depositario judicial.

“Hoy quiero decirles que estamos trabajando y haciendo lo humanamente posible” para seguir acompañando a las fuerzas policiales, señaló el mandatario quien aprovechó la oportunidad para pedir “que nos sigamos cuidando entre todos, esto no ha terminado, al contrario, día a día se van multiplicando los casos en el país”, analizó.

Dicho esto remarcó que es fundamental “que acompañemos y ayudemos a las fuerzas de seguridad, no existe ninguna vacuna, la vacuna no es el Estado, no somos nosotros, sino cuidarse uno mismo”.

Así, apuntó contra quienes se “relajaron” en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y las medidas de seguridad o de salud personales. “Hoy la mejor vacuna es cuidarnos cada uno de nosotros, confió en la responsabilidad individual de cada uno de los salteños y aquellos que no cumplan, sería importante que vayan a acompañar las fuerzas a la frontera como voluntarios, que también expongan su vida porque evidentemente no les interesa su vida, porque no cuidan ni la de ellos ni las nuestras”, advirtió el mandatario.