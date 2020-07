Buscan que la lucha contra el comercio ilegal de cigarrillos sea “algo operativo y real”

Tras recibir media sanción en la Cámara de Senadores, el proyecto, autoría del legislador de Güemes, Carlos “Ketty” Rosso, que busca regular la comercialización de cigarrillos en el territorio de la provincia de Salta, será debatido mañana en sesión virtual en Diputados.

Al respecto, Carlos Zapata, diputado provincial, señaló que es vital combatir el comercio ilegal ya que entre 80 y 100 mil personas dependen directa o indirectamente de la producción de tabaco. “Cualquiera que camine por la calle puede ver la existencia de paquetes de cigarrillos introducidos ilegalmente al país o que carecen del estampillado”, sostuvo.











No obstante, marcó serias inconsistencias en el proyecto. “Yo no estoy de acuerdo con el texto del proyecto aprobado por el Senado y mi intención es presentar un dictamen de minoría que realmente cubra con los requisitos legales, que no represente superposición con legislación nacional y que haga realmente la lucha contra el comercio legal, algo operativo y real”, sostuvo.

Zapata marcó errores de falta de conocimiento o interpretación de la legislación sobre la materia, además de problemas sintácticos o de expresión. “En el articulo segundo dice se considera ilegales los productos ingresados ilegalmente al país, es lo mismo decir, es opa y dice operías. No se puede decir de esa forma”, criticó.

“Como está va a dar lugar a muchos recursos, la ley llevada al terreno puede resultar un fracaso”.

También lamentó que no se haya concretado la presencia de autoridades de AFIP y Aduana para explicar cual es el régimen tributario y de control que ejerce el organismo fiscal, sobre el movimiento y el comercio del tabaco.







Por último, sostuvo que el alcance de la potestad de la provincia es poder regular a través del poder de policía el comercio. “Podemos sacar la ley más perfecta pero si la gente no está dispuesta a perseguir el delito, se va a quedar en la perfección teórico y no la vamos a poder llevar a la práctica”, señaló.

"La única forma que no entremos en conflicto de jurisdicciones es trabajar sobre el poder de policía sobre el comercio ilícito"

Una actividad trascendental para Salta

El diputado insistió en la importancia de la actividad. “Los productores empadronados superan los 1500 y hay alrededor de 12 mil familias que reciben ingresos, incluso muchos pueblos tiene ligada su vida económica a la producción tabacalera, la actividad tiene una importancia social y económica muy grande para la provincia de Salta”

Finalmente, explicó que parte de los recursos que se lleva el comercio ilegal son ingresos que pierde el Fondo Especial del Tabaco cuyo objetivo es ayudar al productor compensar los costos y a invertir para sacar mayor calidad y cantidad de producción.