Las ferias barriales siguen cerradas pero las americanas continuarán atendiendo

A partir de la disposición municipal las ferias barriales no trabajarán durante otros días más como medida preventiva ante la pandemia, pero no incluye a las de venta de ropa, que funcionan en predios cerrados y con sus protocolos.

El coordinador de Gestión y Planificación, Bernardo Racedo Aragón, y el secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Aroldo Tonini, brindaron detalles acerca de la medida que prohíbe la reapertura de las ferias barriales por siete días más.

En horas de la tarde de ayer, los funcionarios municipales se reunieron con integrantes de las 33 ferias barriales con quienes se acordó extender una semana más la suspensión de la actividad. No obstante, quienes quedan afuera de la medida son las ferias “americanas” de venta de ropa.

Al respecto InformateSalta dialogó con Hilda Silva, feriante de la Cooperativa “Saladita Salteña” quien amplió los detalles. “A nosotros, los de las ferias de la Saladita, que somos espacios privados, nos han permitido por el momento trabajar siempre con el control sanitario y los protocolos que debemos cumplir, quienes por ahora no trabajan son las ferias barriales de espacios verdes”, indicó.

A esto sumó que desde estas ferias americanas “hemos hecho un gran esfuerzo a pulmón para llevar los controles, trabajamos arduamente con el cuidado de los feriantes y que no se corte la fuente de trabajo”, incluyendo “el alcohol en gel, el control de temperatura, cada puesto tiene su alcohol y se desinfecta, hay un altísimo cuidado”, aseguró.

Pese a esto y contando aún con la posibilidad de seguir trabajando “las ventas están bajísimas, la gente no está llegando, no sabemos si es porque tienen miedo o porque no tienen plata, por más que estamos abiertos no están viniendo clientes y estamos preocupados”.

“No sabemos qué puede llegar a pasar más adelante”

No obstante y pese a que aún pueden seguir trabajando, Hilda reconoció que “si las cosas están empeorando (epidemiológica), nos avisarán desde la Municipalidad y si hay que cerrar, habrá que hacerlo, la salud es lo primero y tenemos que cuidarnos”, reconoció.

Cabe recordar que, días atrás, cuando la comuna dispuso la suspensión de las ferias, el secretario de Ambiente Aroldo Tonini comentaba la excepción para las "americanas" argumentando que "tienen espacios más abiertos, están contenidos dentro de locales y los puestos son muy amplios”.