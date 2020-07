Por la falta de espacio, no habrían trasladado al Papa Francisco a casos de Covid-19

Trabajadores del Hotel Amerian, ubicado en calle Santa Fe 159, y que estuvieron en contacto con repatriados fueron confirmados para Covid-19. Denuncian que se encuentran aislados en el edificio porque no habría lugar en el hospital Papa Francisco. Se trata de cuatro personas, solo una de ellas fue traslada al nosocomio de referencia.

En este sentido, contaron a La Yapa Salta que les preocupa la situación porque el resto de los empleados que dieron negativo siguen trabajando con normalidad con los huéspedes y el personal infectado que se encuentra en las habitaciones.







“El hotel sigue recibiendo gente con normalidad como si no pasara nada. No se le informó los pasos a seguir al personal ni tomaron medidas. Al personal infectado no los trasladaron a un Centro de Salud, como se dijo, en el caso que aparezca algún positivo y que se lo llevarían del hotel. Hay gente de una minera infectada en el hotel y no los trasladaron porque no hay lugar en el papa Francisco. Desde el viernes se sabe que son positivos y no los trasladaron”, dijeron.

Por último, manifestaron que anoche ingresaron huéspedes, a la tarde se aislaron las personas que dieron positivo y al personal que son negativos les exigen que vayan a trabajar, pero lo grave es que “no les dijeron cómo se sigue a partir de ahora ni nada”.