Cómo trabajan en el laboratorio de Virología del Hospital El Milagro

En una visita muy especial, Sin Vueltas de InformateSalta conoció el laboratorio de Virología del Hospital El Milagro. La jefa del laboratorio, Viviana Raskovsky, y los bioquímicos Gustavo Rúa y Esteban Lávaque describieron la tarea diaria y como se vive desde lo humano la pandemia del coronavirus.







“Las muestras llegan en cajas refrigeradas y se introducen a un área donde se descontaminan y pasan al área de extracción de genoma del virus” indicó Raskovsky. Una vez que se extrae el genoma, se procede a la técnica de biología molecular denominada PCR. En este momento es donde se conoce si una muestra es positiva o negativa. “Cuando es recta es negativa, y cuando hay amplificación es positiva” sostuvo la profesional.

Posteriormente los resultados se cargan en el sistema nacional, SISA, donde están los datos del paciente y cargamos el resultado.







Por su parte, el bioquímico Gustavo Rúa hablo de su función desde el punto de vista humano. “El peligro y el miedo de contagiarse está siempre, acá se toman todas las medidas de bioseguridad que son necesarias, para evitarlo la parte mas expuesta son las cabinas de bioseguridad” explicó.







Por su parte, Esteban Lávaque sostuvo que el trabajo dentro del laboratorio no sólo físico sino también intelectual y emocional. “Ver resultados, uno tiene que dar, confirmarlos, es una responsabilidad muy grande. Como toda tecnología no es 100% fiable ese porcentaje de falla uno lo quiere minimizar al máximo y cuando uno dice negativo o positivo a uno le pone mal dar el diagnóstico correcto de no equivocarse”.

Raskovsky señaló en Sin Vueltas de InformateSalta que el equipo no descansa nunca, ya que pesa sobre ellos la incertidumbre de toda la población, más la angustia particular.

Ante la consulta sobre cómo fue cuando se conoció el primero caso positivo de COVID-19 en el laboratorio, Lávaque contó: “Estábamos expectante porque habían llegado los reactivos, le dijimos al doctor si quiere venga a ver porque los médicos no utilizan este tipo de tecnología. Miró el equipo y veo una curva, así como estás viendo, ahora debe ser la cara que puse cuando vi el positivo…".

Finalmente, los médicos indicaron que esperan que, en algún momento, la curva comience a bajar en el país y en la provincia. “Tenemos familia y el miedo de terminar la jornada y entrar en contacto con hijos madres a uno no lo pone muy bien, nos tocó estar al frente de esto y ponerles el pecho a las balas” concluyó Gustavo Rúa.