Escándalo del IFE: Concejales se defendieron tras aparecer en el listado de inscriptos

Siguen las repercusiones en torno al escándalo que se desató tras una investigación periodística que dio a conocer un listado de concejales, políticos y funcionarios que se habrían anotado para percibir los $10.000 que se otorgan con el Ingreso Familiar de Emergencia.

En medio de las novedades al tema, sobre todo las judiciales, durante el fin de semana distintos concejales del interior salteño estuvieron manifestándose desligándose del escándalo y dando explicaciones sobre por qué sus datos habrían sido ingresados al sistema del IFE

Uno de ellos fue el presidente del Concejo de la localidad de Aguaray, Guillermo Alemán, quien a través de Actualidad Informa aseguró que como los lugareños saben, él viene “trabajando en los trámites de Anses, del IFE, haciendo operativos en parajes” despejando dudas sobre las inscripciones a estos programas.

También dijo que al salir el beneficio, Salta aún estaba en cuarentena estricta y no había atención a la gente para responder sus intrigas sobre cómo anotarse. “Me tomé la responsabilidad de llevar los trámites adelante”, aseveró el concejal quien dijo que como “habían muchas dudas, gente que no podía hacer el trámite y cuando comenzó esto en marzo, realicé una inscripción en el IFE justamente para tener a mano una herramienta, como instructivo, para que la gente se inscriba”. A esto agregó que “no voy a decir que no sabía o que hice mal las cosas, que no conocía el sistema”, se defendió.

Aguaray: El Presidente del Concejo Deliberante de Aguaray Guillermo Alemán, dio explicaciones, ante las publicaciones que lo involucran con las inscripciones al IFE.

Similar explicación dio la concejal oranénse Analía Leal, quien comentó por Centro Digital de Noticias que “en todo el transcurso de mi vida he trabajado en forma voluntaria, en una institución y he ayudado a muchísima gente a cobrar este bono, lo vengo haciendo con total responsabilidad y la gente que me conoce sabe que trabajo con total responsabilidad”.

Del mismo modo se mostró enojada. “Se han vulnerado mis datos para involucrarme en esta situación”, criticó agregando que “he mandado un comunicado para hacer mi descargo y ponerme a disposición de la Justicia así pueden constatar si la inscripción la hice yo o han vulnerado mis datos”.

#ConcejoDeliberanteDeOrán #ConcejalAnaliaLeal ESCÁNDALO DEL IFE: "HAN VULNERADO MIS DATOS" Compartimos la entrevista con la Concejal Analia Leal nos explica lo que paso con el IFE

También habló el Jesús Cuellar, presidente del Concejo Deliberante de Urundel, con un mensaje por Facebook. “Un cargo no me hace más ni menos personas. Siempre se aceptar críticas pero no voy a tolerar que se empañe todo el labor social que hice. Hoy siento la enorme responsabilidad de disculparme por esta mala acción en el que me encuentro pero a todos los que están aprovechando esta situación quiero decirle que se queden tranquilo y voy a hacerme cargo de lo que conlleve esto", señaló.