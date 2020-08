El escándalo por el robo de caños del gasoducto NEA impactó en medios nacionales

Rodrigo Alegre, periodistas que lleva adelante una investigación para PPT, expresó en CNN Salta que es “bochornoso que la legislatura de Salta todavía no haya hecho nada”.

El 7 de febrero, Andrés Matías Schteinbarg, abogados de la empresa Vertúa S.A. a cargo de la construcción del gasoducto en Aguaray, radicó una denuncia en Salta Capital, acusando que se habían detectaron camiones y retro palas desenterrando los caños pertenecientes a la obra y cargados en camiones. La sorpresa adicional fue encontrar que los choferes poseían remitos de traslado de los recursos autorizados por el intendente de Aguaray. Jorge Enrique Prado.





Las primeras denuncian no tuvieron mayores repercusiones, pese a las advertencias de los vecinos del lugar y del abogado de la empresa constructora, el desentierro y retiro de caños no cesó y el caso fue lentamente convirtiéndose en una estafa multimillonaria que deja gravemente expuesta a la justicia salteña.

En Salta, durante algunas semanas, el caso ocupó algunas portadas en informativos y pocos minutos de radio y televisión. Ahora, a seis meses de las primeras denuncias, el escándalo impactó a medios nacionales y volvió a ser parte de la agenda mediática.







“Para nosotros fue muy indignante. No sorprende que muchos de esos caños que se robaron hayan recorrido la mitad de Argentina, de Salta hasta Quilmes. Mientras nosotros estábamos en cuarentena, sin poder salir, hay remitos que demuestran que esos caños que llegaron entre el 23 y 24 de marzo a Quilmes. Hay nueve remitos, la justicia Federal encontró 52 caños”, señaló Rodrigo Alegre uno de los periodistas que lleva adelante la investigación para Periodismo para Todos (PPT), Telenoche y TN.

Alegre se entrevistó con al menos 8 choferes de los camiones que se encargaban del traslado de los caños. “En algunos casos hablé con sus familiares porque los remitos tienen el nombre y el número de teléfono de los choferes, y en total hay 95 caños, es decir que hay 40 caños que la empresa Comarfil de Quilmes los revendió o los utilizó en otra cosa, hizo un negocio sobre eso”.

De acuerdo a la investigación realizada por PPT, “la empresa Comarfil tuvo un acuerdo con una empresa de Mendoza, a quien le vendió los caños. El dueño de la empresa, Matías Rossi, dice que los compró de buena fe, pensando que los caños no eran robados. Hay una discusión ahí porque los caños tienen limado con una amoladora los números de serie, que eso lo hicieron adentro de la empresa y no afuera cuando estalló el escándalo, hay ahí una acción para encubrir la situación”.

El periodista señaló que “el acuerdo era por la adquisición de 94 caños y 52 son los que se encontraron. El libro de acta no está, los remitos que nosotros vimos desaparecieron, nosotros pudimos aportar la información a la fiscalía federal de Salta. Me parece increíble que esto haya comenzado en enero, estamos en agosto y la Legislatura de Salta no haya hecho nada, es bochornoso".