Caso Sulca: aseguran que no hay pruebas que vinculen a Verón con el femicidio

Tras la indignación de los vecinos de Villa Mitre al ver que Exequiel Verón, uno de los acusados del homicidio de Rosa Sulca, se mostró en libertad y de fiesta por las redes sociales, Gabriela Rodríguez, la abogada querellante en el caso, aseguró que no existen pruebas de su vinculación en el caso.

Si bien el joven de 18 años fue imputado en la causa por femicidio, la letrada defensora de la víctima, aseguró a Telefé Salta que no hay elementos probatorios que lo vinculen a Verón en el lugar del hecho, ni antes, ni durante, ni después del hecho.

“Es una medida sustitutiva porque Verón todavía sigue en calidad de imputado, no hay una resolución de sobreseimiento, estamos en plena etapa de investigación penal preparatoria y me parece bien lo que hizo el fiscal dentro del marco de la ley, no nos olvidemos que hay una garantía constitucional que es el principio de inocencia y se debe respetar”, dijo.

Asimismo, subrayó que hay un estudio minucioso de la llamada de la víctima al Sistema de Emergencias 911 y tampoco aparece en la escena. “No surge ni de los audios, ni de testimoniales, ni de pruebas periciales, ni científicas, ni de genética, no hay pruebas, ni registros fílmicos”, indicó.

Pese a ello, les recordó a los vecinos que puedan haber visto algo y que no quieren hablar por miedo, que pueden hacerlo como testigo de identidad reservada. “Yo puedo presentar un escrito a efectos de que le tomen declaración testimonial. También existe esa posibilidad”.

Finalmente, adelantó que si Verón sigue haciendo publicaciones en las redes, pedirá que vuelva a ser detenido. “Yo también me indigné porque este chico cometió un exabrupto y debería abstenerse de cometer esos exabruptos a partir de ahora porque sino voy a pedir la revocación de la medida”.