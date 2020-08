Indignación: uno de los acusados de asesinar a Rosa Sulca, en libertad y de fiesta

Pablo Exequiel Verón, imputado por el femicidio de la maestra Rosa Sulca, en Villa Mitre, estaría en libertad. O al menos eso es lo que vieron los vecinos en sus redes sociales.

Al respecto, Luján contó a Somos Salta que tras el homicidio de la mujer, los vecinos decidieron armar un grupo para estar comunicados sobre todo lo que ocurre en la barriada y fue allí donde muchos comentaron sobre sus publicaciones en Facebook.

“Nosotros tenemos una página de Face de los vecinos y anoche empiezo a ver publicaciones que este chico estaba haciendo un vivo. Entramos a ver, invitaba a varios a domicilio, a decir que estaba de fiesta, como si nada hubiese pasado. Preguntamos a la policía y a las horas, esto se borra. No sabemos cómo estaría actuando la justicia, se ve pesimamente. Ahora está todo borrado, solo tiene publicaciones viejas”, detalló.

En este sentido, indicó sentirse con bronca, impotencia y también con la incertidumbre si la otra joven involucrada, menor al momento del hecho y quien ya cumplió la mayoría de edad, también se encuentra en libertad. “No sabemos si la otra asesina, que es la menor, que ya no lo es, no sabemos si está acá en el barrio, sabemos que tiene custodia todavía la casa y la verdad que da impotencia todo esto”, expresó.

Asimismo, su miedo pasa porque puedan volver a arremeter contra la vida de algunos de ellos. “Si fue capaz de hacer esto y encima la conocía, creo que no van a tener problema de cometer lo mismo nuevamente. Se lo ve muy tranquilo”.

Finalmente, adelantó que los vecinos están pensando en realizar una nueva manifestación en la Comisaría o bien directamente en las puertas de la Ciudad Judicial reiterando el pedido de justicia por Rosa.